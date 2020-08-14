ОМОН задержал 39 нелегалов: мигранты пекли булки в Новосибирской области

Все иностранные граждане были проверены на предмет нахождения в розыске по подозрению в совершении преступлений. Полицейские составили протоколы.

В Новосибирском районе были проверены два цеха по изготовлению хлебобулочных изделий

В Новосибирском районе сотрудники полиции проверили оперативное мероприятие по выявлению нелегальных мигрантов, сообщили 14 августа в региональном управлении МВД.

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области и Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский», при поддержке ОМОН регионального управления Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства. В Новосибирском районе были проверены два цеха по изготовлению хлебобулочных изделий, в которых осуществляли трудовую деятельность граждане из стран ближнего зарубежья.

Полицейскими в Межмуниципальный отдел МВД России «Новосибирский» были доставлены 39 иностранцев, в отношении которых было составлено 26 административных протоколов, из них 10 по ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации", 3 по ст. 18.10 КоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ» и 13 по ст.18.15 КоАП «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства».

Все иностранные граждане были проверены на предмет нахождения в розыске по подозрению в совершении преступлений.