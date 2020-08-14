Результаты тестов на COVID-19 и ВИЧ заключенным в колониях выдает в тот же день модильная лаборатория в Новосибирской области

Время от забора материала до получения результата составляет 5-6 часов. Обычно получают итоги тестов на третий день, в некоторых случаях через неделю.

Результаты ПЦР в тот же день выдает мобильная лаборатория

В Новосибирской области с помощью передвижного лабораторного комплекса ГУФСИН проводятся ПЦР-исследования осужденным и сотрудникам из отдаленных колоний. На этой неделе мобильная лаборатория работает в Убинском районе, где в селе Раисино находится исправительная колония № 13, и мощностями лабораторного комплекса смогла воспользоваться центральная районная больница.

«Утром мы привезли и отдали в эту лабораторию биоматериал – 35 проб на COVID-19, и после обеда получили результаты. Так как это референс-лаборатория, результаты не требуют подтверждения. Конечно, это очень быстро. Обычно мы получаем результаты тестов на третий день, в некоторых случаях через неделю. Сейчас мы предварительно договорились о дальнейшем сотрудничестве», – рассказала главный врач Убинской ЦРБ Ольга Босхомжиева.

Передвижной лабораторный комплекс ГУФСИН России по Новосибирской области оснащен самым современным медицинским оборудованием и предназначен для проведения лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулёза и многих других.

Основным преимуществом использования передвижной лаборатории является оперативность в получении результатов тестирования. Время от забора материала до получения результата составляет 5-6 часов.

Акция прошла при поддержке министерства здравоохранения Новосибирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».