Никаких линеек! Запретил массовость в школах до 1 января 2021 года Минпрос

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября школьники начнут учебный год в очном формате - дети придут в школу. Но над учебным процессов в коронавирус еще думают.

В российских школах до 1 января 2021 года запрещены массовые мероприятия, заявил министр Кравцов

Массовые мероприятия в школах России не будут проводиться до 1 января 2021 года, сообщил в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"До первого января не будет массовых мероприятий [в школах]", - сказал он.

"Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе", - добавил министр.

При этом Кравцов отметил, что первого сентября будет "очный нормальный формат". "Дети придут в школу, для этого мы все делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идет подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнется в традиционном очном режиме", - подчеркнул он.

Министерство просвещения также проводит совещания для того, чтобы продумать организацию учебного процесса в новых условиях, сообщил Кравцов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 июля подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Они будут действовать до 1 января 2021 года. К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.