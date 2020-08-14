Путин показал свои доходы. За год президент России стал богаче на 1,1 млн

В собственности у главы государства квартира и гараж, а также "Волга" и "Нива". Год назад доход Владимира Путина упал на 10 млн рублей.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей

Президент России Владимир Путин раскрыл объем своих доходов в 2019 году. Декларация главы государства опубликована на сайте Кремля вечером 14 августа.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей. В собственности президента числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров. Также за Владимиром Путиным числятся квартира площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место площадью в 18 квадратов, эта недвижимость находится у президента в пользовании.

Среди транспортных средств за Путиным закреплены: два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Год назад Владимир Путин заработал 8,64 миллиона рублей, тогда его доход упал почти на 10 миллионов. В 2019 году он также декларировал две квартиры, гараж и машиноместо. В автопарке президента новинок за год не появилось.