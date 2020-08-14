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Путин показал свои доходы. За год президент России стал богаче на 1,1 млн

22:17 14.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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В собственности у главы государства квартира и гараж, а также "Волга" и "Нива". Год назад доход Владимира Путина упал на 10 млн рублей.

Путин показал свои доходы. За год президент России стал богаче на 1,1 млн
За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей

Президент России Владимир Путин раскрыл объем своих доходов в 2019 году. Декларация главы государства опубликована на сайте Кремля вечером 14 августа.

За 2019 год Путин заработал 9,726 миллиона рублей. В собственности президента числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров. Также за Владимиром Путиным числятся квартира площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место площадью в 18 квадратов, эта недвижимость находится у президента в пользовании.

Среди транспортных средств за Путиным закреплены: два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Год назад Владимир Путин заработал 8,64 миллиона рублей, тогда его доход упал почти на 10 миллионов. В 2019 году он также декларировал две квартиры, гараж и машиноместо. В автопарке президента новинок за год не появилось.

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От редакции

Не бедный человек?

Поросёнок Пётр, 14 августа 2020 22:59
В данном случае, размер зарплаты не имеет вообще никакого значения, когда ты на пожизненном гособеспечении в пределах 40-50 миллионов рублей в день (!) В ДЕНЬ! Впрочем, никто лучше о своей зарплате не скажет, чем сам Владимир Владимирович https://youtu.be/Pr_6yU-jeNY?t=89

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