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Заработал больше Путина его пресс-секретарь: какие доходы раскрыли Песков и Навка

22:30 14.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Дмитрий Песков в 2019 году заработал более 14,6 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - более 235,9 миллиона рублей.

Заработал больше Путина его пресс секретарь: какие доходы раскрыли Песков и Навка
Стало известно, сколько заработал Песков в 2019 году

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2019 года заработал более 14,6 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - более 235,9 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.

Согласно опубликованной декларации, Песков в 2019 года заработал 14 632 639 рублей, его супруга - 235 922 318 рублей.

В 2018 году Песков заработал 12,795 миллиона рублей, а Навка - 218,6 миллиона рублей. Тогда фигуристка также задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России, плюс одно машиноместо. Олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году у нее в декларации была записана и квартира в США, однако сейчас в собственности фигуристки эта недвижимость не значится, как и автомобиль Lexus.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Путин задекларировал за 2019 доход около 10 млн рублей.

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