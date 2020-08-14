Умерла певица Валентина Легкоступова после травмы головы

Артистка находилась в коме и скончалась в больнице, не приходя в сознание, сообщила ее дочь. Накануне ее нашли с разбитой головой дома. Ее хитом была песня "Ягода-малина".

Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова скончалась

Певица Валентина Легкоступова, находившаяся в коме, скончалась, сообщила дочь артистки, передает вечером 14 августа РИА Новости.

Накануне она была госпитализирована в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивали её супруга.

«По факту поступившей из медучреждения телефонограммы о доставлении к ним женщины 1965 г.р. проводится проверка. С целью установления всех обстоятельств, при которых пострадавшая получила телесные повреждения, в ОМВД был доставлен ее супруг», — сообщали пресс-службы столичного главка МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Легкоступова была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

«Артистка была найдена дома без сознания. В настоящее время, по предварительным данным, она находится в коме», — заявил он.

По его словам, певицу обнаружила в квартире её дочь, рядом с Легкоступовой находился её муж Юрий Фирсов, с котором, предположительно, она и выпивала.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».