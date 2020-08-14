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Умерла певица Валентина Легкоступова после травмы головы

22:38 14.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Артистка находилась в коме и скончалась в больнице, не приходя в сознание, сообщила ее дочь. Накануне ее нашли с разбитой головой дома. Ее хитом была песня "Ягода-малина".

Умерла певица Валентина Легкоступова после травмы головы
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова скончалась
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умерла певица Валентина Легкоступова после травмы головы

Простились с убитой ломовозом 17-летней Анной одноклассники и родные в БердскеУмерла певица Валентина Легкоступова после травмы головыЕщё 360 новостей

Певица Валентина Легкоступова, находившаяся в коме, скончалась, сообщила дочь артистки, передает вечером 14 августа РИА Новости.

Накануне она была госпитализирована в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивали её супруга.

«По факту поступившей из медучреждения телефонограммы о доставлении к ним женщины 1965 г.р. проводится проверка. С целью установления всех обстоятельств, при которых пострадавшая получила телесные повреждения, в ОМВД был доставлен ее супруг», — сообщали пресс-службы столичного главка МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Легкоступова была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

«Артистка была найдена дома без сознания. В настоящее время, по предварительным данным, она находится в коме», — заявил он.

По его словам, певицу обнаружила в квартире её дочь, рядом с Легкоступовой находился её муж Юрий Фирсов, с котором, предположительно, она и выпивала.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».

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