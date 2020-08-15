«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители

Родители школы №1 недовольны пропажей вещей и дорогими кабинками

Родители учеников школы №1 Бердска возмущены необходимостью сдавать деньги на кабинки.

- Школа, оказывается, это коммерческое предприятие? - недоволен один из родителей. 13 августа он обратился в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" и рассказал о якобы попытках школы собрать деньги с родителей.

«Ввиду отсутствия собственных доходов в течение полугода», начинается сообщение в родительском чате, после чего классный руководитель просит сдать деньги на ремонт, шкафчики и многое другое. Напомним, всего пару дней назад администрация школы №1 попросила деньги на антисептики и косметический ремонт.

Кроме прочего, администрация школы собирает с родителей деньги на кабинки: 1300 рублей идет, по словам отца одного из учеников, на фирму, которая обслуживает кабинки, а сама фирма платит за аренду школе.

- Сведя в одну фразу сумму переписки в школьном чате, получается: «Заплатите за кабинки или утащат ваши вещи!», - комментирует родитель.

- В году, когда был юбилей школы, директор на общешкольном собрании сказала: "Всем сдать деньги в попечительский совет за год, нам не на что праздновать юбилей школы!". После этого заявления деньги перестала сдавать совсем. Не удивлюсь, если собирать будут и на санитайзеры, но нашему классу такое сообщение не приходило, - пишет о школе №1 комментатор в "Курьер. Среда. Бердск".

Родители подозревают, что в школе №1 вещи воруют

Кабинки в школах Бердска устанавливает и предлагает в аренду ООО «Сибконтроль» по программе «Безопасная школа». Пока такие кабинки установлены только в школах №1 и школе №5.



Тем не менее, несмотря на то, что кабинки оплачиваются по желанию, без них остаться с полным набором вещей к концу учебного года очень сложно: в гардеробе регулярно пропадают вещи. Родители жалуются на потерю обуви, спортивной формы, наборов для ИЗО и труда и сетуют на работу вахтеров. Также родитель, возмущенный коммерцией, вспоминает случай с потерянным телефоном в школе №1. Телефон ребенка, оставленный на терминале, передали вахтеру. Когда же ученик с родителем обратились к вахтеру, та заявила, что не видела телефона и помогла его искать. После просмотра видео с камер наблюдения женщина вернула телефон. Уголовное дело на нее не завели по п. 7 постановления пленума Верховного суда РФ от декабря 2002 года, предписывающее отсутствие вины, если для преступления нет умысла.



За комментариями редакция "Курьер. Среда. Бердск" обратилась к администрации школы №1. Однако директор Мария Комарова как-либо комментировать ситуацию или ответить на вопросы редакции отказалась.

- Обратитесь в пресс-службу администрации, в управление образования. Мы ответим вам на ваши вопросы, - заявили в приемной. На предложение кратко ответить на вопросы в устной форме или связать с директором, бросили трубку.

11 августа редакцией "Курьер. Среда. Бердск" был направлен запрос начальнику бердкого управления образования Жанне Тузовой, на что имеет право собирать деньги с родителей администрация школы, и на что имеет право собирать деньги классный руководитель. Ответы должны поступить в течение 7 дней. Пока ответить Жанна Леонидовна не может, так как идет приемка школ и детсадов к новому учебному году.