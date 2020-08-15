«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители

Родители учеников школы №1 Бердска возмущены необходимостью сдавать деньги на кабинки.
- Школа, оказывается, это коммерческое предприятие? - недоволен один из родителей. 13 августа он обратился в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" и рассказал о якобы попытках школы собрать деньги с родителей.
«Ввиду отсутствия собственных доходов в течение полугода», начинается сообщение в родительском чате, после чего классный руководитель просит сдать деньги на ремонт, шкафчики и многое другое. Напомним, всего пару дней назад администрация школы №1 попросила деньги на антисептики и косметический ремонт.
Кроме прочего, администрация школы собирает с родителей деньги на кабинки: 1300 рублей идет, по словам отца одного из учеников, на фирму, которая обслуживает кабинки, а сама фирма платит за аренду школе.
- Сведя в одну фразу сумму переписки в школьном чате, получается: «Заплатите за кабинки или утащат ваши вещи!», - комментирует родитель.
- В году, когда был юбилей школы, директор на общешкольном собрании сказала: "Всем сдать деньги в попечительский совет за год, нам не на что праздновать юбилей школы!". После этого заявления деньги перестала сдавать совсем. Не удивлюсь, если собирать будут и на санитайзеры, но нашему классу такое сообщение не приходило, - пишет о школе №1 комментатор в "Курьер. Среда. Бердск".
Кабинки в школах Бердска устанавливает и предлагает в аренду ООО «Сибконтроль» по программе «Безопасная школа». Пока такие кабинки установлены только в школах №1 и школе №5.
Тем не менее, несмотря на то, что кабинки оплачиваются по желанию, без них остаться с полным набором вещей к концу учебного года очень сложно: в гардеробе регулярно пропадают вещи. Родители жалуются на потерю обуви, спортивной формы, наборов для ИЗО и труда и сетуют на работу вахтеров. Также родитель, возмущенный коммерцией, вспоминает случай с потерянным телефоном в школе №1. Телефон ребенка, оставленный на терминале, передали вахтеру. Когда же ученик с родителем обратились к вахтеру, та заявила, что не видела телефона и помогла его искать. После просмотра видео с камер наблюдения женщина вернула телефон. Уголовное дело на нее не завели по п. 7 постановления пленума Верховного суда РФ от декабря 2002 года, предписывающее отсутствие вины, если для преступления нет умысла.
За комментариями редакция "Курьер. Среда. Бердск" обратилась к администрации школы №1. Однако директор Мария Комарова как-либо комментировать ситуацию или ответить на вопросы редакции отказалась.
- Обратитесь в пресс-службу администрации, в управление образования. Мы ответим вам на ваши вопросы, - заявили в приемной. На предложение кратко ответить на вопросы в устной форме или связать с директором, бросили трубку.
11 августа редакцией "Курьер. Среда. Бердск" был направлен запрос начальнику бердкого управления образования Жанне Тузовой, на что имеет право собирать деньги с родителей администрация школы, и на что имеет право собирать деньги классный руководитель. Ответы должны поступить в течение 7 дней. Пока ответить Жанна Леонидовна не может, так как идет приемка школ и детсадов к новому учебному году.
Когда был юбилей школы директор не говорила в таком ультимативном тоне. Кто не мог, не хотел - не сдавал!
Я сама являюсь членом ПС школы, я знаю о чем говорю!
Директора школы зовут МАРИНА Комарова!
Вещи в школе не воруют. Вещи, оставленные в общей раздевалке могут быть перевешаны другими детьми. Никто вещи в общей раздевалке не охраняет.
Я считаю, что этому родителю просто неправильно донесли информацию. Как говорится "трудности перевода".
УВАЖАЕМЫЙ РОДИТЕЛЬ! ПРИХОДИТЕ НА СОБРАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И ЗАДАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ ДИРЕКТОРУ И РУКОВОДИТЕЛЮ ПС а не бежать сразу в прокуратуру с жалобой!!
+ Уважаемые родители! В школе есть кабинки, кому нужны отпишитесь срочно!
+ А в гардеробе нельзя оставлять сменную обувь?
+Можно, но там часто всё теряется »
???
Что значит "в гардеробе всё теряется" ?
Это разве нормально ?
Если вахтёрша через 5 минут забыла, что ей вручили телефон для передачи хозяину ?
Она что, невменяемая ?
С какой стати у вас на вахте сидит этот работник ?
И с какой стати завуч удаляет видео с конфликтными ситуациями ?
"что охраняешь, то имеешь"
У завуча правило
"что упало, то пропало"
Всё чисто сработано, если не хотите попасть под эти правила, купите себе на время кабинку.
Вам же ведь скан переписки в классном чате опубликовали с прямым предложением и убедительным обоснованием.
При чём здесь автор статьи? Он показывает факты, если они вам не нравятся, поменяйте что нибудь у себя, а в газете всё чисто.
Заявляю это со всей ответственностью, как отец ребенка, который с первого класса учится в первой школе, и который арендовал некогда "фирменную" кабинку и арендует сейчас школьную. Сейчас кабинка дешевле, она очень нужна с пятого класса, и по опыту прошлых лет, всегда есть несколько незанятых кабинок, дефицита нет.
Ведь большинство населения честно возвращают «потеряшки»,
а унесла к себе домой наш телефон работница школы №1, и её защищают завуч и директор.
Да
Вопрос № 1 Как нам, родителям, узнать, что ребёнок зашёл в школу?
Вопрос № 2 что делает на вахте «невменяемая вахтёрша»?
Если вахтёрша не своровала, а забыла, что 5 минут назад получила на руки телефон, отключила его, спрятала к себе, а потом говорит «у меня нет телефона»
Вопрос № 3 Чему научит школа моего ребёнка?
Что можно обманом завладеть чужой вещью, пользоваться ей сколько хочется, а если вдруг поймали/доказали, то можно просто обратно отдать, и за это ничего не будет!