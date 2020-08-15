15.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители

10:59 15.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
21 8

Школа №1 отказывается как-то комментировать платные кабинки и просит обращаться в управление образования.

«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители
Родители школы №1 недовольны пропажей вещей и дорогими кабинками

Родители учеников школы №1 Бердска возмущены необходимостью сдавать деньги на кабинки.

- Школа, оказывается, это коммерческое предприятие? - недоволен один из родителей. 13 августа он обратился в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" и рассказал о якобы попытках школы собрать деньги с родителей.

«Ввиду отсутствия собственных доходов в течение полугода», начинается сообщение в родительском чате, после чего классный руководитель просит сдать деньги на ремонт, шкафчики и многое другое. Напомним, всего пару дней назад администрация школы №1 попросила деньги на антисептики и косметический ремонт.

«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители

Кроме прочего, администрация школы собирает с родителей деньги на кабинки: 1300 рублей идет, по словам отца одного из учеников, на фирму, которая обслуживает кабинки, а сама фирма платит за аренду школе.

- Сведя в одну фразу сумму переписки в школьном чате, получается: «Заплатите за кабинки или утащат ваши вещи!», - комментирует родитель.

- В году, когда был юбилей школы, директор на общешкольном собрании сказала: "Всем сдать деньги в попечительский совет за год, нам не на что праздновать юбилей школы!". После этого заявления деньги перестала сдавать совсем. Не удивлюсь, если собирать будут и на санитайзеры, но нашему классу такое сообщение не приходило, - пишет о школе №1 комментатор в "Курьер. Среда. Бердск".

«Заплатите за кабинки, или утащат ваши вещи!»: Требуют деньги в школе №1 в Бердске, заявляют родители
Родители подозревают, что в школе №1 вещи воруют

Кабинки в школах Бердска устанавливает и предлагает в аренду ООО «Сибконтроль» по программе «Безопасная школа». Пока такие кабинки установлены только в школах №1 и школе №5.

Тем не менее, несмотря на то, что кабинки оплачиваются по желанию, без них остаться с полным набором вещей к концу учебного года очень сложно: в гардеробе регулярно пропадают вещи. Родители жалуются на потерю обуви, спортивной формы, наборов для ИЗО и труда и сетуют на работу вахтеров. Также родитель, возмущенный коммерцией, вспоминает случай с потерянным телефоном в школе №1. Телефон ребенка, оставленный на терминале, передали вахтеру. Когда же ученик с родителем обратились к вахтеру, та заявила, что не видела телефона и помогла его искать. После просмотра видео с камер наблюдения женщина вернула телефон. Уголовное дело на нее не завели по п. 7 постановления пленума Верховного суда РФ от декабря 2002 года, предписывающее отсутствие вины, если для преступления нет умысла. 

За комментариями редакция "Курьер. Среда. Бердск" обратилась к администрации школы №1. Однако директор Мария Комарова как-либо комментировать ситуацию или ответить на вопросы редакции отказалась.

- Обратитесь в пресс-службу администрации, в управление образования. Мы ответим вам на ваши вопросы, - заявили в приемной. На предложение кратко ответить на вопросы в устной форме или связать с директором, бросили трубку.

11 августа редакцией "Курьер. Среда. Бердск" был направлен запрос начальнику бердкого управления образования Жанне Тузовой, на что имеет право собирать деньги с родителей администрация школы, и на что имеет право собирать деньги классный руководитель. Ответы должны поступить в течение 7 дней. Пока ответить Жанна Леонидовна не может, так как идет приемка школ и детсадов к новому учебному году.

Мнение читателей
2
6
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы бы стали сдавать деньги на кабинки?

ой, 13 августа 2020 13:59
Программа безопасная школа. Каким образом установка кабинок повысит безопасность школы? или под новые программы можно подводить все новые коммерческие новшества в школе?
1232, 13 августа 2020 14:14
по поводу кабинок: кабинки поставили на деньги , собранные с родителей в попечительский совет (об этом так же говорила директор, когда отчитывалась, куда деньги с попечительского совета идут), а потом этим же родителям сдаются в аренду.))))
Дмитрий, 13 августа 2020 22:34
Правильно, и деньги за аренду кабинок снова идут в фонд Попечительского совета, а не школе, и снова расходуются в течение учебного года на текущие нужды детей. Это не коммерция и не коммерческий проект.
Аноним, 13 августа 2020 14:48
это какой же педагог писал-отпЕшитесь Проверочное слово пИсать нет? И эти учителя учат наших детей правописанию Позор 1 школе По-моему там уже должна работать прокуратура или СК
a.danilov, 13 августа 2020 15:06
пИсать и писАть- разные по-сути и по значению слова. "расписывать"- может быть проверочное ещё как-то
Kalisto, 13 августа 2020 17:04
Вы чушь не говорите здесь! Никто не заставляет родителей арендовывать кабинки, если они вам не нужны!!! Моему ребенку не нужна, но он сейчас пойдет в 4 класс. В 5-й пойдет-я арендую п.ч. дети будут переходить из класса в класс.
Когда был юбилей школы директор не говорила в таком ультимативном тоне. Кто не мог, не хотел - не сдавал!
Я сама являюсь членом ПС школы, я знаю о чем говорю!
Директора школы зовут МАРИНА Комарова!
Вещи в школе не воруют. Вещи, оставленные в общей раздевалке могут быть перевешаны другими детьми. Никто вещи в общей раздевалке не охраняет.
Я считаю, что этому родителю просто неправильно донесли информацию. Как говорится "трудности перевода".
УВАЖАЕМЫЙ РОДИТЕЛЬ! ПРИХОДИТЕ НА СОБРАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И ЗАДАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ ДИРЕКТОРУ И РУКОВОДИТЕЛЮ ПС а не бежать сразу в прокуратуру с жалобой!!
Аноним, 14 августа 2020 22:27
там реальная переписка вам показана в чате:
+ Уважаемые родители! В школе есть кабинки, кому нужны отпишитесь срочно!
+ А в гардеробе нельзя оставлять сменную обувь?
+Можно, но там часто всё теряется »
???
Что значит "в гардеробе всё теряется" ?
Это разве нормально ?
Аноним, 14 августа 2020 23:46
Куда меня завуч послал, туда я и пошёл.
Если вахтёрша через 5 минут забыла, что ей вручили телефон для передачи хозяину ?
Она что, невменяемая ?
С какой стати у вас на вахте сидит этот работник ?
И с какой стати завуч удаляет видео с конфликтными ситуациями ?
Аноним, 13 августа 2020 17:48
Главное, чтобы эти кабинки были установлены с т.зрения норм пожарной безопасности. А то заплатили за кабинки, аренду, а пожарные предпишут демонтировать.
Дмитрий, 13 августа 2020 22:37
Приемная комиссия, в которую входит и представители пожарной инспекции, не один год уже принимает эти кабинки без замечаний. Кабинки стоят вдоль стен в широких холлах и не препятствуют возможной эвакуации.
Шок, 13 августа 2020 18:08
Очередное побирательство и кормушка
Nik, 13 августа 2020 19:09
Мой ребёнок учится в этой школе и уже как два года пользуется кабинками, что очень удобно для хранения спортивной формы и изо. Никто никогда не принуждал в обязательном порядке, все абсолютно на добровольной основе. В нашу группу родителей таких сообщений не поступало. Такое впечатление, что автору статьи кто-то платит за то, чтобы школу грязью полить незаслуженно.
Аноним, 15 августа 2020 09:31
У вахтёрши правило:
"что охраняешь, то имеешь"
У завуча правило
"что упало, то пропало"
Всё чисто сработано, если не хотите попасть под эти правила, купите себе на время кабинку.
Вам же ведь скан переписки в классном чате опубликовали с прямым предложением и убедительным обоснованием.
При чём здесь автор статьи? Он показывает факты, если они вам не нравятся, поменяйте что нибудь у себя, а в газете всё чисто.
Аноним, 13 августа 2020 19:32
Первая школа всегда отличалась поборами Мы когда переходили в другую школу-выбирали и только в первой попросили деньги и дали заявление на добровольное пожертвование Перевелись в 6 лицей и не пожалели
Дмитрий, 13 августа 2020 20:25
Вся статья - одна сплошная ложь. Пусть жалобщики хоть в прокуратуру пишут, хоть президенту, хоть в Спортлото. Тогда может быть они узнают, что платных кабинок указанной фирмы в школе нет уже два года, и была-то их когда-то всего дюжина, и никогда они не пустовали. Теперь кабинок в школе около двухсот, никакой фирме никто не платит, кабинки построены на средства, собранные Попечительским советом школы, действующим на основании Устава школы. И деньги за аренду кабинок также идут обратно в фонд Попечительского совета, которых расходуется решением совета исключительно на нужды детей.
Заявляю это со всей ответственностью, как отец ребенка, который с первого класса учится в первой школе, и который арендовал некогда "фирменную" кабинку и арендует сейчас школьную. Сейчас кабинка дешевле, она очень нужна с пятого класса, и по опыту прошлых лет, всегда есть несколько незанятых кабинок, дефицита нет.
Аноним, 15 августа 2020 09:58
а на что тратятся арендные деньги от кабинок ?
Другой, 13 августа 2020 22:01
Товарищ Фурман, настроенный втоптать в надуманную грязь Школу, вырастившую двоих твоих сыновей. Тяжело Вам. Все письма, отправленные во все мыслимые инстанции, ни к чему не привели, да? Что бы ещё замутить?! Так Вы уже найдите достойное Вашего уровня учреждение и туда устремитесь! Для них это будет Честь!
Аноним, 15 августа 2020 00:06
вообще то я настроен уменьшить пропажи детских вещей.
Ведь большинство населения честно возвращают «потеряшки»,
а унесла к себе домой наш телефон работница школы №1, и её защищают завуч и директор.
Аноним, 13 августа 2020 22:22
НВР:
Да
Yaya, 13 августа 2020 23:59
У меня дети в 8 школе. Какие кабинки, о чем вы.. В началке в кабинетах есть места для хранения папок/сменки/спорт формы. А старшие классы все таскают на себе. В гардеробе вешалки вечно переполнены. У некоторых классов какие то кособокие недополки для обуви стоят, на них обувь навалом дети спихивают. Выглядит жутко неопрятно. Неужели бюджет школы не позволяет купить доски, крепёж, пару банок краски, и на уроках труда можно сделать удобный пристенный стеллаж хотя бы для сменки..
Аноним, 15 августа 2020 00:54
школа продержала у себя мобильник 10 дней, всё это время ребёнок оставался без связи, а около школы опасный «Переход»Зебра» , и там уже сбивали детей, а мы каждый день контролируем, пришёл ли ребёнок в школу, созваниваясь по телефону, зашёл он в школу или нет.
Вопрос № 1 Как нам, родителям, узнать, что ребёнок зашёл в школу?
Вопрос № 2 что делает на вахте «невменяемая вахтёрша»?
Если вахтёрша не своровала, а забыла, что 5 минут назад получила на руки телефон, отключила его, спрятала к себе, а потом говорит «у меня нет телефона»
Вопрос № 3 Чему научит школа моего ребёнка?
Что можно обманом завладеть чужой вещью, пользоваться ей сколько хочется, а если вдруг поймали/доказали, то можно просто обратно отдать, и за это ничего не будет!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повторение кризиса 1998 года предрекли России
13:14 15-08-2020
Повторение кризиса 1998 года предрекли России
БердскСкончались от COVID-19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области. Умерло от коронавируса уже 309 пациентов в регионе
12:52 15-08-2020
Скончались от COVID-19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области. Умерло от коронавируса уже 309 пациентов в регионе
Продал за 3 млн рублей написанную дубинкой картину "Беларусь" Артем Лоскутов из Новосибирска 2
12:31 15-08-2020
Продал за 3 млн рублей написанную дубинкой картину
Расчленил труп жены на глазах 6-летнего сына из-за ревности инвалид в Москве
12:17 15-08-2020
Расчленил труп жены на глазах 6-летнего сына из-за ревности инвалид в Москве
Испытывали на Ефремове лекарство от COVID-19, заявил врач артиста
12:05 15-08-2020
Испытывали на Ефремове лекарство от COVID-19, заявил врач артиста
Вспорола живот и селезенку приятелю 29-летняя рецидивистка в СНТ "Яблоневый сад" под Новосибирском
11:54 15-08-2020
Вспорола живот и селезенку приятелю 29-летняя рецидивистка в СНТ
Когда изъять ребенка из семьи имеют право органы опеки, объяснили в Минпросвещения
11:44 15-08-2020
Когда изъять ребенка из семьи имеют право органы опеки, объяснили в Минпросвещения
Как нужно загадать заветное желание в звездопад Персеиды в августе 2020 года для его скорейшего исполнения
11:38 15-08-2020
Как нужно загадать заветное желание в звездопад Персеиды в августе 2020 года для его скорейшего исполнения
Ковид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние сутки
11:32 15-08-2020
Ковид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние сутки
Закроют для проезда пассажирского транспорта и грузовиков дамбу Новосибирской ГЭС 1
11:21 15-08-2020
Закроют для проезда пассажирского транспорта и грузовиков дамбу Новосибирской ГЭС