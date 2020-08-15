Раскурочили парк в Бердске: детской площадки не будет, общественники нашли брак за 2 недели до окончания ремонта за 37 млн рублей

Даже чиновники сомневаются в том, что до холодов-2020 бердчанам удастся прогуляться по красивому парку. Но главное, по словам директора, что сделали глобальные земляные работы по освещению и воде. Навести лоск можно и позже.

Активистка Наталья Слесарева считает, что тротуар сделали с браком

Сроки окончания глобального ремонта в городском парке Бердска в середине августа поставили под сомнение. Напомним, что очередной этап реконструкции парковой территории предполагается завершить к 1 сентября 2020 года. За 37 млн рублей должны появиться новый асфальт на аллеях, освещение, водопровод, кое-какие малые формы, а также свыше 400 деревьев взамен вырубленным.

Успеет ли подрядчик «РСУ-Сибирь» справиться со всем объемом в обозначенное контрактом время, не уверены даже чиновники. Хотя директор бердского парка Сергей Баранов считает главным то, что к концу лета сделают основные капитальные работы. А благоустройством территории можно заняться позже. Но очевидно, что летом-2020 бердчанам погулять по ухоженному обновленному парку не удастся.

- Конечно, реальность диктует свои условия, бывают всякие заминки. Но я пока смотрю оптимистично. Главное нам - к сентября закончить самые трудоемкие земляные работы по освещению и водоснабжению, чтобы подготовиться к посадке деревьев, дальнейшему озеленению, установить на основных аллеях урны и лавки. Это моя позиция, но не ответ подрядчика, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Александрович 12 августа.

Он наблюдает за работой подрядной организации и отмечает, что в некоторые дни рабочие «так активно наваливаются, что за день делают больше, чем за целую неделю». По словам Баранова, составлен четкий график буквально по часам, кто что должен делать в парке.

- Поэтому все реально. В основном асфальт положили. Нет его только на детской площадке. Но ее в этом году не будем запускать. Поэтому спокойно можно ее укатывать и после 1 сентября. Главное, что проложены ветки водопровода и электрокабели. Из крупного осталось только освещение — столбы поставить, подцепить и проверить, - оценил директор парка.

Вмешаться может погода дождями, когда некоторые работы невозможно будет выполнять.

Несмотря на разруху в бердском парке, горожан тянет сюда — в традиционное место отдыха. И многие с пониманием относятся к «временным неудобствам». Хотя общественники уже сейчас высказывают претензии и указывают на недостатки. Например, Наталья Слесарева, организатор протестов против мусорной свалки и исправительных центров в Бердске, полагает, что «карманы» для скамеек на новой аллее сделаны так, что в нем постоянно будет стоять вода.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", городской парк огородят забором в 2021 году и тогда при условии установки видеонаблюдения, по мнению Сергея Баранова, фактов вандализма на парковой территории станет гораздо меньше.