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Раскурочили парк в Бердске: детской площадки не будет, общественники нашли брак за 2 недели до окончания ремонта за 37 млн рублей

17:07 15.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Светланы Рябоконь
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Даже чиновники сомневаются в том, что до холодов-2020 бердчанам удастся прогуляться по красивому парку. Но главное, по словам директора, что сделали глобальные земляные работы по освещению и воде. Навести лоск можно и позже.

Раскурочили парк в Бердске: детской площадки не будет, общественники нашли брак за 2 недели до окончания ремонта за 37 млн рублей
Активистка Наталья Слесарева считает, что тротуар сделали с браком

Сроки окончания глобального ремонта в городском парке Бердска в середине августа поставили под сомнение. Напомним, что очередной этап реконструкции парковой территории предполагается завершить к 1 сентября 2020 года. За 37 млн рублей должны появиться новый асфальт на аллеях, освещение, водопровод, кое-какие малые формы, а также свыше 400 деревьев взамен вырубленным.

Успеет ли подрядчик «РСУ-Сибирь» справиться со всем объемом в обозначенное контрактом время, не уверены даже чиновники. Хотя директор бердского парка Сергей Баранов считает главным то, что к концу лета сделают основные капитальные работы. А благоустройством территории можно заняться позже. Но очевидно, что летом-2020 бердчанам погулять по ухоженному обновленному парку не удастся.

- Конечно, реальность диктует свои условия, бывают всякие заминки. Но я пока смотрю оптимистично. Главное нам - к сентября закончить самые трудоемкие земляные работы по освещению и водоснабжению, чтобы подготовиться к посадке деревьев, дальнейшему озеленению, установить на основных аллеях урны и лавки. Это моя позиция, но не ответ подрядчика, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Александрович 12 августа.

Он наблюдает за работой подрядной организации и отмечает, что в некоторые дни рабочие «так активно наваливаются, что за день делают больше, чем за целую неделю». По словам Баранова, составлен четкий график буквально по часам, кто что должен делать в парке.

- Поэтому все реально. В основном асфальт положили. Нет его только на детской площадке. Но ее в этом году не будем запускать. Поэтому спокойно можно ее укатывать и после 1 сентября. Главное, что проложены ветки водопровода и электрокабели. Из крупного осталось только освещение — столбы поставить, подцепить и проверить, - оценил директор парка.

Вмешаться может погода дождями, когда некоторые работы невозможно будет выполнять.

Несмотря на разруху в бердском парке, горожан тянет сюда — в традиционное место отдыха. И многие с пониманием относятся к «временным неудобствам». Хотя общественники уже сейчас высказывают претензии и указывают на недостатки. Например, Наталья Слесарева, организатор протестов против мусорной свалки и исправительных центров в Бердске, полагает, что «карманы» для скамеек на новой аллее сделаны так, что в нем постоянно будет стоять вода.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", городской парк огородят забором в 2021 году и тогда при условии установки видеонаблюдения, по мнению Сергея Баранова, фактов вандализма на парковой территории станет гораздо меньше.

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От редакции

Парк когда-нибудь преобразится?

Аноним, 13 августа 2020 14:12
Деревья, нам нужны деревья в парке. Когда уже??
Аноним, 13 августа 2020 14:54
Да, не будет там деревьев. Видите, даже директор парка считает, что главное сделать дороги широченный и трубы проложить. А детская площадка, туалет и деревья это все по остаточному принципу. Снова понавтыкивают прутиков в ноябре, они умрут все, а потом на их месте травка вырастет. Видели дубовую аллею а парке? Вот никто не не видел(((
1, 14 августа 2020 07:55
Аноним, 13 августа 2020 14:12
Деревья высаживают в сентябре - октябре. Так что посадят не переживайте.
1, 14 августа 2020 07:57
Аноним, 13 августа 2020 14:54
С чего ты взял, что деревьев не будет то? В контракте есть - значит посадят. Если не приживутся, то подрядчик пересадит по гарантии. Как говорится, если не знаешь, то зачем придумываешь и людей с толку сбиваешь?
Поребрик, 13 августа 2020 15:45
Там самый большой брак - это впуклая поверхность ограниченная поребриком, уровень которого выступает за уровень заасфальтированной плоскости.

Будут вечные лужи и гололед !!!
1, 14 августа 2020 07:54
Таким как ты и эта активистка, как говорит народная мудрость, половину работы показывать нельзя) Очевидно же, что в карманах второй слой не положили. Вторым слоя заподлицо с поребриком сделают
Ольга, 13 августа 2020 17:05
Нашим людям все не так и все не то. Мне вот нравится, что делается что то, дворы, парк например. Посадят деревьев, куда денутся. Когда от всех негатив, то и делать не хочется.
Аноним, 13 августа 2020 17:51
" Ольга, 13 августа 2020 17:05
Нашим людям все не так и все не то. "

У вас есть люди в частной собственности?

"Мне вот нравится, что делается что то, дворы, парк например."

Это вы прямо в точку, не то что чём просили жители Бердска(ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ СОСНОВЫЙ БОР+ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ), а что то что чиновникам нужно!

" Посадят деревьев, куда денутся."

Что значит куда денутся? Что им будет если не посадят деревья? Ничего? Тогда им вообще без разницы есть в парке деревья или там пустыня давно, им срочно забор вокруг парка за 40 миллионов нужен два года подряд, Горький парк Бердска 20 лет лысый стоит без деревьев и туалетов напротив мэрии, а мы только посадки чиновников успеваем считать, вместо посадок взрослых Сосновых деревьев в парке Бердска!
Аноним, 13 августа 2020 19:00
Про дворы не надо обобщать, деньги отмываются похлеще парка, а к дому в дождь по- сухому не подойти, несмотря на новые тротуары. А детская площадка, идеальна только для съёмки с квадрокоптера! адрес Комсомольская,24
Аноним, 13 августа 2020 19:41
Я про туалет писала всегда, он очень нужен, вообще вместо павильона старого кафе можно было бы поставить,какие-то коммуникации там же должны быть и детская, спорт и танцевальная площадка рядом,опять же-аттракционы. Деревья нужны, но и старые убрали правильно, я наблюдала в ветренную погоду-реально страшно и ветка точно могла приземлиться на чью-то голову. Спасибо за дорожки, те, что уже сделали, пройти было не возможно, сама пару раз чуть не подвернула ногу. Вообще парк стал лучше, ну правда же, несколько лет назад там даже клумбы не было! Вообщем, я надеюсь, на лучшее. Все таки это не позорная плитка с именами, которая вот сразу была никому не нужна
Аноним, 13 августа 2020 20:27
"Несмотря на разруху в бердском парке, горожан тянет сюда." - В Бердске так много мест, где можно погулять с детьми...
Гость, 13 августа 2020 23:45
Зачем наделали такие шЫроченные "дороги"? В парке для прогулок? Там две фуры спокойной разъедутся и развернутся! Хватило бы и 3 метра шЫрины!
Аноним, 14 августа 2020 09:18
а вы видели,что сейчас твориться на этих широченных дорожках Пройти просто там нелбзя.Со всех сторон самокаты,велосипеды,как по дороге
Аноним, 14 августа 2020 13:14
Фуры с мусором на новый мусорный полигон города-курорта Бердска.
Шок, 14 августа 2020 06:33
Ну, Артемка держись, спрос будет по полной и Захаров не поможет
Аноним, 14 августа 2020 12:30
Чем запомнится нам мэр из Новосибирска? Делами земельными (особенно в лесных массивах Дело Проценко и тд), ликвидацией спортивных лагерей (Дельфин), сносом спортивных сооружений (авангард), уничтожением городского парка, чуть зэков не поселил и свалочное дело под боком мутят. И этот человек собирается куда-то ещё на повышение. Остановите землю, я сойду
Аноним, 15 августа 2020 18:03
Асфальт весь в стыках, уровень гуляет во все стороны. Делалось, явно, не для людей, для освоения средств. Неужели за такую работу не стыдно? Впрочем, о чем я, какой стыд в наше время?

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