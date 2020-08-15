Отказал по апелляции "обещал, не обещал набережную" к «Курьер. Среда. Бердск» бизнесмену Александру Илющенко суд Томска

Так набережная выглядит летом 2020 года

Бизнесмен Александр Илющенко попытался обжаловать решение арбитражного суда Новосибирской области по иску в отношении Издательского дома «БукЪвица» и депутата Елены Беловой в Томске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 5 февраля 2020 года Александр Илющенко оспаривал в суде материал «Хотим набережную: Кулуарно пишут жалобу генпрокурору Чайке на бизнесмена Александра Илющенко депутаты Бердска». Одна из претензий — он не обещал передать набережную Бердску.

Вчера, 13 августа, суд Томска отклонил апелляцию Илющенко и оставил предыдущее решение в силе. У предпринимателя есть возможность обжаловать и это решение суда.

Напомним, арбитражный суд 20 мая уже отказал в иске бизнесмену Александру Илющенко в отношении Издательского дома «БукЪвица» и депутата Елены Беловой.

Предметом иска стала информация: "По словам Елены Викторовны, участок, отданный в аренду, был большим и единым — не только в районе берега, но и там, где построены многоэтажные дома. Илющенко выступал перед депутатами и все рассказывал. В первую очередь, он должен был построить набережную. И передать ее городу. Но он уверял депутатов, что финансов для того, чтобы построить набережную, у него нет. Поэтому просил сначала возвести многоэтажки, часть прибыли с продажи которых он пустит на обустройство набережной. Скорее всего, именно из-за обещанного меценатства цена на аренду земельного участка была занижена, предполагала Белова".

20 мая на втором заседании по делу Илющенко свидетельские показания по данному факту дали четыре нынешних депутатов — Людмила Чуркина, Елена Белова, Иван Минин и Андрей Ковальский, а также экс-депутаты Елена Токтарева, Нина Железняк.

Все депутаты подтвердили в суде, что Илющенко в качестве представителя застройщика обещал построить набережную и передать ее городу.

Судья арбитражного суда Юлия Голубева слушала свидетельские показания, истцов и ответчиков более трех часов. Вердикт: отказать в удовлетворении иска Александра Илющенко к Елене Беловой и Издательскому дому «БукЪвица». Решение суда еще не вступило в законную силу.



Тайна набережной

Территория земельных участков, включающих прибрежную защитную полосу, была предоставлена по договору аренды с видом разрешенного использования «для благоустройства и строительства набережной» Александру Илющенко. Срок действия названного договора аренды истек 17 января 2019 года. Хоть и своеобразная набережная в Бердске появилась, ее бизнесмен так и не передал Бердску.

В качестве представителя бизнесмена вчера выступала Елена Маркина. Стоит отметить, что на первом заседании судья попросила уточнить Илющенко свои исковые требования. В уточнениях истец более точно не указал, какие сведения публикации он считает недействительными и порочащими.

В суде Александр Илющенко ответил на вопрос главного редактора Издательского дома «БукЪвица» Галины Коморниковой о том, обещал ли он построить, а потом передать набережную Бердску. Как выяснилось, построить обещал, а вот передавать набережную городу он не обещал.

-Вы как Илющенко обещали набережную Бердску? – спросила истца главный редактор Галина Коморникова.

-Я как Илющенко ничего не обещал, - ответил Александр Илющенко.

-Вы как представитель застройщика «Сибинвестроя» и кого бы то ни было или ИП когда-либо на публичных мероприятиях заявляли, что вы построите набережную для Бердска?

-Как представитель кого-либо, «Сибинвестроя», я говорил о том, что есть проект строительства набережной, мы ее собираемся делать и мы ее сделали.

- То есть вы все-таки обещали городу набережную?

-Обещали-сделали, - ответил Александр Петрович.

Суд да дело

В начале этого года совет депутатов Бердска написал обращение генеральному прокурору России с просьбой помочь разобраться в судьбе набережной Бердска. Как результат, прокуратура Бердска рассмотрела обращение Совета депутатов Бердска о нарушении бизнесменом Александром Илющенко и других лиц федерального законодательства. В распоряжении «Курьер. Среда. Бердск» появился ответ из прокуратуры Бердска в адрес Совета депутатов города 11 марта.

Как выяснилось, 24 декабря 2019 года следственным отделом МВД России Бердска возбуждено уголовное дело по статьям ЗО ч. З, 159 ч. 4 УК РФ в отношении неустановленного лица, которое пыталось незаконно приобрести право на имущество — земельные участки, принадлежащее администрации Бердска, однако свои действия не смогло довести до конца по независящим от него обстоятельствам.