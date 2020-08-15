Простились с убитой ломовозом 17-летней Анной одноклассники и родные в Бердске

Она погибла на дороге 12 августа. Девушка переходила дорогу. Удар пришелся прямо в голову. И оказался смертельным.

Прощание состоялось в 11.00 в Сретенском храме Бердска

В пятницу, 14 августа, в Бердске похоронили 17-летнюю Аню - выпускницу школы №1, отличницу и медалистку. Она погибла на дороге 12 августа. Девушка переходила дорогу, и ее насмерть сбил ломовоз.

Удар пришелся прямо в голову. И оказался смертельным.

Страшная авария произошла на перекрестке улиц Первомайской и Советской в 10 утра, но родные узнали об этом только около 4 часов дня, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Анна была гордостью школы №1 - золотой медалисткой, участницей разных конкурсов и олимпиад, победительницей муниципального этапа олимпиады школьников по литературе. В 2020 году она сдала ЕГЭ по русскому на 100 баллов. Кроме того, девочка любила иностранные языки и художественную литературу. Анна запомнилась своим друзьям и близким скромностью, отзывчивостью и доброжелательностью..

В каждом школьном предмете Анна находила для себя что-то интересное. Девушка отличалась терпением и упорством в достижении целей, усердно трудилась и ценила учебу.

Память о милой выпускнице болью отдается в сердце матери, сестры, всех друзей и близких.

Простились с Анной в Сретенском храме.

Ее сестра Василиса просит всех, кто был свидетелями страшной аварии или кто производил съемку на видеорегистратор напротив дома №102 по улице Первомайской, сообщить ей по номеру: 8-913-063-77-64.