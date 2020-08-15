Как и где пройдут школьные линейки на 1 сентября в Бердске

Проведение торжественной линейки в День знаний особо важно для первоклассников и их родителей

Вопрос о проведении школьных линеек 1 сентября до сих пор обсуждается и решается в Бердске. Мнения по поводу проведения торжественных мероприятий разделились. Кто-то считает это важным, кто-то — не обязательным во время пандемии, а кто-то и вообще лишним.

В этом году двое сыновей Лилии Беловой отправятся учиться в новую школу в микрорайоне Южном. Один во второй класс, другой в десятый.

- У нас даже пока нет классного руководителя. Сидим, ждем собрание. Чтобы узнать, какая будет форма обучения, когда и куда идти. Пока ничего не знаем. Хочется, чтобы линейка на 1 сентября прошла. Дети все равно будут встречаться в школе каждый день: и на перемене, и в раздевалке. Если встали бы на улице пошире, там огромный стадион, ничего страшного не было бы. Это же праздник. Конечно, страшновато с одной стороны, но с другой стороны, если решили школу открывать, то какая разница. Я за линейку, но с соблюдением мер безопасности, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Лилия Белова.

По словам Натальи, мамы 10-классницы из школы №10, о проведении линейки ей еще ничего не известно, но занятия будут точно. Наталья уверена, что школьную линейку на День знаний нужно проводить. Пусть даже в условиях пандемии, применяя все меры безопасности. Ведь 1 сентября — это праздник и детей, и родителей, и учителей.

Директор школы №2 Евгения Перфилова пояснила, что проведение линеек в их образовательном учреждении планируется.

- Пока вводных никаких не было. Мы не готовы ничего сказать. Идет обсуждение. После решения штаба будет понятно, как мы будем проводить линейки, - подчеркнула Евгений Перфилова.

О проведении линейки пока еще ничего не известно, сообщил директор школы №11 Николай Репренцев.

-Что касается линеек, то по-разному думаем. Может, соберем 1 и 11 классы, а может и никого не будем собирать. Проведение линейки запланировано, но в какой форме она будет проходить, пока сказать не могу, - подчеркнул директор школы №11.

В лицее №7 торжественная линейка, посвященная Дню знаний, 1 сентября пройдет на открытом воздухе. Возможно, не для всех классов.

- Мы обсуждаем с коллективом, как провести школьную линейку. Линейки для 1, 9 и 11 классов однозначно пройдут в традиционном формате. С соблюдением расстояния. Мы уже проговорили. Остальное обсуждается. У нас есть хорошая практика — выпускной мы замечательно провели. Поэтому, скорее всего, по примеру открытого класса на открытом воздухе будем проводить классные часы, сообщила директор лицея №7 Татьяна Смирнова.

Как считает директор лицея, для первоклассников линейка должна проходить однозначно.

-Для них это, конечно, праздник. И может где-то не столько для детей, столько для родителей важно эту точку для ребенка поставить. Для них это важно. Для 9 и 11 классов - это более условная, формальная точка. Но они все про линейку спрашивают, потому что для них это важно. У них класс выпускной. Они последний год вместе и дальше неизвестно как для них все будет складываться. Пройти через это важно. По времени у нас все будет сокращено, расстояние соблюдено. Если хорошая погода. Если погода не позволит, будем думать как это сделать. Пока еще сложно прогнозировать.

Директор школы №9 Вера Забелич пояснила, что массовой линейки у них не будет. День знаний пройдет по классам. Нужно максимально сберечь здоровье детей и учителей.

-Пока ничего не объявляем и не пишем. Все может измениться в одну секунду. Но пока вот так.

Классный руководитель 8 класса школы №8 Светлана Сорокина, пока ничего не знает о том, пройдет ли у них линейка на 1 сентября.

-Линейка нужна. Это торжественно. Это парадное мероприятие. Конечно, хотелось бы. То что коллеги передают, конечно, все грустно. Уже сказали, что будут только классные часы. Я так понимаю, что это будут не песни и пляски, не торжество. Для меня 1 сентября — это такой праздник, как Новый год. Родители беспокоятся, звонят, спрашивают про линейку и обучение. Все насиделись дома, - рассказала Светлана Владимировна.

Отмене школьной линейки на 1 сентября совсем не огорчится ученица 11 класса Елена.

-Для меня нет никакой разницы, будет линейка или нет. Конечно, с одной стороны это долгожданная встреча с одноклассниками после карантина, но с другой стороны, чем отличается эта встреча на линейке от простого учебного дня. Пожалуй, отмена линеек даже к лучшему. Не вижу смысла стоять порядка двух часов, чтобы послушать мини-концерт на свежем воздухе и однотипные речи учителей. Я верю, что однажды линеек и вовсе не станет и, может, к этому подтолкнут события 2020 года, - выразила свое мнение выпускница.