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Пойманную в водоеме склизкую и жирную рыбу-змею спустя год жизни в аквариуме отпустила в бассейн семья Максимовых из Бердска

10:56 15.08.2020, Галина Панчева Фото: Ирины Максимовой
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Сначала непонятную особь, выловленную в озере, хотели вернуть в природные условия, но передумали. Зимой питомец живет в аквариуме, летом в бассейне. Любит мотыля, мясо и рыбу.

Пойманную в водоеме склизкую и жирную рыбу змею спустя год жизни в аквариуме отпустила в бассейн семья Максимовых из Бердска
Рыбу-змею поймали в озере рядом с Линево

Почти год живет неизвестная рыба-змея в семье Максимовых из Бердска. С наступлением тепла ее переместили из аквариума в бассейн. Как только похолодает, питомицу вернут в домашние условия.

Напомним, 22 сентября прошлого года бердчане вернулись с рыбалки с необычным уловом. На удочку в озере близ Линева в Искитимском районе им попалась непонятная особь, похожая не то на рыбу, не то на змею. Ирина Максимова и ее супруг рыбачат много лет в разных водоемах, но подобного водного «жителя» им еще никогда не встречалось. Чтобы как-то идентифицировать пойманную рыбешку, 18-20 см в длину, бердчанка выставила ее фотографии в соцсети. Но пойманную рыбу так и не удалось идентифицировать. Все писали, что это вьюн, но по словам Ирины, для вьюна она слишком уж упитанная, да и сходства почти нет. Было предположение, что рыба эта появилась в водоеме из чьего-то аквариума.

Неизвестную рыбакам рыбу поселили в бассейн во дворе дома. И новый «питомец» семьи сразу же показал свой хороший аппетит. Она мягкая, склизкая, жирная, на ощупь такая, как будто в ней совсем нет костей.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 14 августа Ирина Максимова, их рыбка сейчас живет в бассейне. Переселили туда с наступлением тепла. Очень хорошо есть мотыля, хотя не отказывается от мелких кусочков рыбы и мяса. Поначалу они с супругом хотели выпустить рыбину в водоем, но передумали. Решили, пусть живет у них.

За прошедший год рыба не стала больше — значит они выловили уже взрослую особь, отметила Ирина.

Рыбе у Максимовых живется вольготно. Летом вместительны бассейн, зимой — отдельный аквариум, к ней никого не подселяют. Родные и близкие Максимовых уже перестали удивляться «невиданной зверушки». А они сами к ней уже привыкли.

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От редакции

Вам приходилось видеть подобную рыбу?

Аноним, 14 августа 2020 18:51
НВР:
Речная минога – хищная рыба без челюсти: описание с фото и видео, как выглядит, опасны ли миноги для человека. https://wildfrontier.ru/rechnaya-minoga-hishhnaya-ryba-bez-chelyusti-opisanie-s-foto-i-video-kak-vyglyadit-opasny-li-minogi-dlya-cheloveka/
Аноним, 14 августа 2020 20:32
Может это личинка чужого из одноимённого фильма, мало кушал, много в детстве болел?
Аноним, 14 августа 2020 20:49
Речная минога.

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