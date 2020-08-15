«На яжемамок и их орущих детей уже аллергия»: Критикуют просящих 10 000 рублей в августе у Путина на детей от 3 до 16 лет

Но родители не теряют надежду получить третью президентскую выплату. На 14 августа петицию с просьбой дать еще денег на подготовку детей к школе подписали свыше 254 000 человек. Но многих раздражают «попрошайки».

Российские семьи получили по распоряжению президента по 20 тыс. рублей на каждого ребенка

В июне и июле 2020 года российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей «президентских» на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что глава государства все-таки прислушается.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 пятницы, 14 августа, петиция собрала более 254 тыс. подписей. За сутки появилось свыше 2 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Но все больше появляется критических комментариев к публикациям на тему продления выплат. Кое-кто называет просящих попрошайками, спрашивает, зачем рожали, если не можете прокормить.

Но люди со всей России делятся мнениями и рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

Аноним, 13 августа:

- Выборы же прошли, сейчас проявиться истинное лицо власти.

Аноним, 14 августа:

- 30 000 на 6 детей и то выходит по 5. Я получаю по 1000 на двух.

Ольга, 14 августа:

- У кого то з/п может и 15 тысяч, а у меня вообще 7500 ещё и коммунальные услуги, двое детей. Помощи ноль, я давно сирота. Помощь была бы вовремя, особенно когда двое учеников. Школьные принадлежности стоят дорого, не считая уже, что одевать надо. Мужа на работу не вызывают с марта. Работодатель никаких справок не даёт и не рассчитывает. В центр занятости на учёт по безработицы не встанешь без справки. И что делать? Помощь от В.В.П. была бы очень кстати. У нас прошлые выплаты ушли на лечение второго ребёнка. Сыночку сделали две тяжелые операции за один месяц, лечение дальнейшее тоже денег хорошо вышло и ещё не конец. В школу собирать вообще денег нет. И бесплатно у нас в стране только умереть можно и то похоронное бюро шкуру сдерет.

Виктория, 14 августа:

- До 16 лет хоть такие подачки кидают, а вот подростков и их родителей просто кидают. Почему бы родителям до 16 тоже не стать самозанятыми? Подростки могут, чем они отличаются? Родители подростков тоже не работают в период пандемии, и никто не переживает, чем они будут кормить детей.

Аноним, 14 августа:

- Как написал один комментатор, "вы когда рожаете детей, вы о чем думаете? Вы их вообще для кого рожаете, для себя или государству? Если вы не в состоянии содержать их, зачем рожать?».

Аноним, 14 августа:

- Народ! Вы до сих пор не поняли, выплаты были перед голосованием, теперь народ на хрен не нужен со своими детьми. Государство - это не мы, Государство - это они. Президент, думаю, сделает еще один подарок нашим деткам.

Аноним, 14 августа:

- Нет, выборы прошли, ВСЁ конец халяве.

сергей, 14 августа:

- Пусть те, кто пишет, что народ наш попрошайки, заглянет в свой кошелек и достанет оттуда те деньги, которые они недодали работникам и налоги не выплатили в казну. Народу действительно не хватает денег. В Зеленогорске Красноярский край, пишут, средняя зарплата работника 46 000, при этом продавец в магазине, стрелочница в УЖДТ имеют доход без вычетов 12 000 и это еще не предел беспределу.

Аноним, 14 августа:

- Я не против выплат, но из другого фонда - не с пенсионного. Пенсию мне добавили 130 р. как работающему с 1августа. Денег там нет, пусть из резерва или другого фонда выдают.

Аноним, 14 августа:

- А если нет своего жилья. Платить за съем 12 000 и коммуслуги при этом, дешевле не найдешь. При этом 15 т. р. в месяц з/п. На что одевать ребёнка в школу. Не помешала бы выплата от государства.

Наталья Ивановна Усик, 14 августа:

- Я ухаживают за старенькой мамой (ей 81 год), за это государство платит 1200 прибавкой к пенсии матери, муж ИП потерял все заказы во время пандемия и до сих пор не может в нашем маленьком городке найти работу. Живём продуктами с огорода. Поэтому прошу правительство поддержать хотя бы детей, выплатой в 10 тысяч.

Ольга Придача, 13 августа:

- Пора вводить Безусловный Базовый Доход для всех жителей РФ!

Александра Ковалева, 13 августа:

- Поддерживаю петицию! Я мама 4 детей, проживаю в Курской области (в которой, надо сказать, карантинные меры ослабили, но не отменили, т.е по факту карантин для нас не заканчивался) работаю в сельской местности, слава Богу, карантин не повлиял на мою работу, но есть очень много людей, которые были вынуждены остаться без работы. Да-да, именно вынуждены, поскольку в моём городе основная масса работают у частников в магазинах, кафе и т.д., а именно эта сфера пострадала больше всего. Многие были вынуждены закрыть свои магазины. И эти деньги очень помогли бы мамам и папам, оставшимся без работы, не то что детей в школу собрать, а выжить. Часто вижу критику в сторону тех, кто поддерживает эту петицию... Ну что-то вроде "для себя детей рожали, а не государству" или "зачем нищету плодить было, чтобы побираться". Да! Никто никому не должен! Но родители давали жизнь своим детям, будучи уверенными, что смогут поставить их на ноги и совсем не предполагали, что может быть такое (эпидемия, карантин и т.д), люди работали и всё было у них хорошо, и не просили помощи ни у кого! Но! Сейчас ситуация такова, что некоторым приходится выбирать между купить покушать или одеть ребёнка по сезону. Не от хорошей жизни просят помощи! Многие критики скажут, что нужно было учитывать все риски, обзоводясь детьми... Но позвольте, не все рождаются предсказателями, и если все, кто захочет дать жизнь ребёнку, будут думать об эпидемия и всяких катаклизмах, то через пару столетий вы увидите планету Земля такой, какой её сотворил создатель! Если забыли, то напомню - людей на ней не было!

Сергей Дробнев, 13 августа:

- Хорошая идея. Мало, конечно, и жаль, что не всем нуждающимся, но и так выручили эти деньги два месяца, год тяжелый, можно бы еще хоть 1-3 раза выдать. Очень адресно расходуется.

Сергей Лаченков, 13 августа:

- Раньше и цены до эпидемии были меньше. И почему сразу школьникам по 10 000, а детям, которые ходят в садик, им что не надо уже? Или они уже не люди? В садик тоже нужно их одевать, к тому же на носу осень и зима, их нужно одевать в садик и готовить к осени и зиме. Сейчас нужны эти деньги. Эти деньги было бы хорошей опорой. И люди, хватит писать чушь, которые не довольны этим деньгам. Что вы за народ-то такой, мы не виноваты , что у вас нет детей, или же выплаты не положены вам. Хватит завидовать, зависть вас погубит. У вас до такой степени зависть, что вам жалко даже денег для детей. И причем здесь это, для кого мы рожаем? Мы рожаем для себя, но и деньги были бы не лишними, если государство нам помогает. В нынешнее время тяжело поднять детей на ноги, если государство нам помогает, но так пусть помогает, уже нам будет легче, но зачем всякую чушь писать? Типа зависть и т.д. Деньги нужны нам как можно быстрее, чтобы успеть собрать детей. И я еще раз повторяю, деньги нужны всем от 0 до 16...

Вера Прокудина, 12 августа:

- Спасибо за помощь в июне и июле! Будем очень благодарны, если окажете помощь и в августе.

Анонимно, 14 августа:

- Стыдно должно быть людям, которые разворовали, распродали, разгромили предприятия, на которых люди и зарабатывали... В нашем городке организации по пальцам можно пересчитать, работы нет, люди с удовольствием бы бежали на работу, да некуда. И не мы создали эту ситуацию, при которой снова будем сидеть без зарплат, хотя и бюджетники. Москва у нас и так, как отдельное государство, - зарплаты есть, работа есть... Так откажитесь от выплат и отдайте тем, кто нуждается, а не обсуждайте за то, что люди хоть на какую-то помощь надеются от государства и не вы растите детей многодетным и все не из ваших карманов идут эти выплаты...

Аноним, 11 августа:

- А мне кажется, что сейчас эта выплата большей части населения была бы кстати. Сама на жизнь не жалуюсь (у меня трое детей, старшему 17 лет и на него я ничего не получаю, с родным отцом детей в разводе уже 11 лет и никогда он не помогал нам, живу только на свою з/п. А мы живем в деревне в Хакасии, и з/п у меня всего 18000 руб, но живем как можем). Но считаю, что эта выплата была бы хорошим доп. доходом к школе. Лично я бы потратила только на своих деток!!!

Вася, 12 августа:

- Я тоже считаю что выплаты необходимы для народа, пусть даже не по 10 т.р., а половину, мне вот реально не на что их одеть - скот никто не покупает, мясо никому не нужно, кридиты жмут, их не оплатить нельзя, так у нас еще стройка денег высосала. Люди без денег сидят, как быть? Детей просто садить на больничный до сентября до поступления еще каких либо средств?

Аноним, 12 августа:

- Именно "плодятся", по-другому не скажешь. А все потому, что привыкли сидеть на шее у государства и думать не головой, а тем местом, которое ниже пупка расположено! Аллергия уже на этих яжемамок и их вечно орущих невоспитанных деток!

Аноним, 14 августа:

- Будут - хорошо, не будут - не страшно. Справимся.





