Подробный лунный календарь садовода и огородника с 10 по 25 августа

С 18 августа по 20 августа лучше оставить растения в покое.

Лунный календарь садовода и огородника с 10 по 25 августа

С 10 августа по 12 августа

Луна в Тельце

Убывающая Луна



Посев скороспелых зеленных культур и редиса, сидератов, дайкона для осеннего употребления. Посадка контейнерных деревьев и кустарников. Посадка и пересадка многолетних цветов.

С 13 августа по 14 августа

Луна в Близнецах

Убывающая Луна

Санитарная обрезка. Удаление поросли и усов земляники. Сбор раннего картофеля, репчатого лука. Обработка от вредителей и болезней.

С 15 августа по 16 августа

Луна в Раке

Убывающая Луна



Посев скороспелых зеленных, редиса и дайкона. Стрижка газона.

17 августа

Луна во Льве

Убывающая Луна

Лёгкий уход за растениями.

С 18 августа по 20 августа

Луна в Деве

Новолуние



Лучше оставить растения в покое.

21 августа

Луна в Деве

Растущая Луна

Деление, посадка и пересадка многолетних цветов. Посадка контейнерных деревьев и кустарников. Черенкование георгин, флоксов и роз. Пасынкование томатов и прищипка огурцов.

С 22 августа по 23 августа

Луна в Весах

Растущая Луна



Деление, посадка и пересадка многолетних цветов. Посадка контейнерных деревьев и кустарников, цветов. Обрезка. Черенкование георгин, флоксов и роз. Пасынкование томатов и прищипка огурцов. Прививка плодовых почкой.

С 24 августа по 25 августа

Луна в Скорпионе

Растущая Луна

Посев скороспелых зеленных культур. Стрижка газона.

Источник: aif.ru