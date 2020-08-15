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Подробный лунный календарь садовода и огородника с 10 по 25 августа

10:57 15.08.2020 Фото: wikipedia.org
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С 18 августа по 20 августа лучше оставить растения в покое.

Подробный лунный календарь садовода и огородника с 10 по 25 августа
Лунный календарь садовода и огородника с 10 по 25 августа

С 10 августа по 12 августа
Луна в Тельце
Убывающая Луна

Посев скороспелых зеленных культур и редиса, сидератов, дайкона для осеннего употребления. Посадка контейнерных деревьев и кустарников. Посадка и пересадка многолетних цветов.

С 13 августа по 14 августа
Луна в Близнецах
Убывающая Луна
Санитарная обрезка. Удаление поросли и усов земляники. Сбор раннего картофеля, репчатого лука. Обработка от вредителей и болезней.

С 15 августа по 16 августа
Луна в Раке
Убывающая Луна

Посев скороспелых зеленных, редиса и дайкона. Стрижка газона.

17 августа
Луна во Льве
Убывающая Луна
Лёгкий уход за растениями.

С 18 августа по 20 августа
Луна в Деве
Новолуние

Лучше оставить растения в покое.

21 августа
Луна в Деве
Растущая Луна
Деление, посадка и пересадка многолетних цветов. Посадка контейнерных деревьев и кустарников. Черенкование георгин, флоксов и роз. Пасынкование томатов и прищипка огурцов.

С 22 августа по 23 августа
Луна в Весах
Растущая Луна

Деление, посадка и пересадка многолетних цветов. Посадка контейнерных деревьев и кустарников, цветов. Обрезка. Черенкование георгин, флоксов и роз. Пасынкование томатов и прищипка огурцов. Прививка плодовых почкой.

С 24 августа по 25 августа
Луна в Скорпионе
Растущая Луна
Посев скороспелых зеленных культур. Стрижка газона.

Источник: aif.ru

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