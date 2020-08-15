Подробный лунный календарь садовода и огородника с 10 по 25 августа

С 10 августа по 12 августа
Луна в Тельце
Убывающая Луна
С 13 августа по 14 августа
Луна в Близнецах
Убывающая Луна
Санитарная обрезка. Удаление поросли и усов земляники. Сбор раннего картофеля, репчатого лука. Обработка от вредителей и болезней.
С 15 августа по 16 августа
Луна в Раке
Убывающая Луна
17 августа
Луна во Льве
Убывающая Луна
Лёгкий уход за растениями.
С 18 августа по 20 августа
Луна в Деве
Новолуние
21 августа
Луна в Деве
Растущая Луна
Деление, посадка и пересадка многолетних цветов. Посадка контейнерных деревьев и кустарников. Черенкование георгин, флоксов и роз. Пасынкование томатов и прищипка огурцов.
С 22 августа по 23 августа
Луна в Весах
Растущая Луна
С 24 августа по 25 августа
Луна в Скорпионе
Растущая Луна
Посев скороспелых зеленных культур. Стрижка газона.
Источник: aif.ru