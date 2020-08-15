Лунный календарь стрижек и окрашиваний на выходные 15 - 16 августа 2020 года

Характеристики Луны на 15 августа 2020 года
На дату 15.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 26 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 17%. Восход Луны в 00:10, а закат в 18:13.
Хронология лунных дней
- 25 лунный день c 23:35 13.08.2020 по 00:10 15.08.2020
- 26 лунный день c 00:10 15.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 15 августа 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
26 лунный день (−)
15 августа 2020 года в 12:00 - 26 лунный день. стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии.
Если Вам предстоит важная встреча, на которой вы должны произвести впечатление, стоит задуматься об окраске волос в естественный цвет натуральными красителями.
Прическа сегодня должна быть высокой, кстати может быть начес, но он не должен быть слишком вычурным, постарайтесь чтобы все смотрелось как можно естественней.
Сегодняшний день несет нестабильный эмоциональный фон. Вы можете пребывать в состоянии неуверенности, как маятник Вас может мотать из стороны в сторону. Вас может поразить разнообразие и абсурдность своих желаний от обоснованных до самых неприемлемых. Есть вероятность раздора и конфликта с окружающими и родственниками. Не поддавайтесь соблазнам и не пускайтесь во все тяжкие уже завтра все придет в норму.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота, стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 16 августа 2020 года
На дату 16.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 27 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 9%. Восход Луны в 00:59, а закат в 19:06.
Хронология лунных дней
- 26 лунный день c 00:10 15.08.2020 по 00:59 16.08.2020
- 27 лунный день c 00:59 16.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 16 августа 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
27 лунный день (+)
16 августа 2020 года в 12:00 - 27 лунный день. стричься сегодня значит увеличить свою харизму и обаяние, она позволит Вам стать успешней среди окружающих, повысит популярность.
Кардинальная смена цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благосостояния.
Красивая, в каком то смысле особенная прическа, увеличит приток позитивной энергии, она должна быть аккуратной и лаконичной.
День отличается эмоциональной импульсивностью. Вас тянет совершить что-то необычное, бросить привычные рутинные дела и совершить что-то неординарное, выходящее за рамки. Вы готовы совершить подвиг, свернуть горы. Все в этот день происходит молниеносно. Но Вы не должны забывать, что активные действия приводят к большим энергопотерям, возобновить энергобаланс Вам поможет правильное взаимодействие с волосами.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье, строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса