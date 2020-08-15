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Как нужно загадать заветное желание в звездопад Персеиды в августе 2020 года для его скорейшего исполнения

11:38 15.08.2020 Фото: pxhere.com
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Существует мнение, что лучше всего писать свои желания на бумаге, но данный метод работает только в том случае, если известно точное время падения звезды.

Как нужно загадать заветное желание в звездопад Персеиды в августе 2020 года для его скорейшего исполнения
Специалисты утверждают, что во время падающей звезды нужно попробовать ее поймать рукой во время того, как будет произноситься желание

Многие люди привыкли, что при виде падающей звезды нужно загадывать желание, но не все знают, как правильно это нужно делать, чтобы оно сбылось. Существует несколько правил, которые помогут осуществиться даже самым заветным мечтам.

Как правильно загадывать желание на падающую звезду

Самым главным правилом загадывания желания считается четкая формулировка желаемого. Озвученное желание должно быть конкретным и внятным, а не сказанным в общем. Также желательно произнести желание вслух, а не в мыслях, так как данный метод поможет вселенной быстрее услышать мечту и направить энергию на ее осуществление.

Специалисты утверждают, что во время падающей звезды нужно попробовать ее поймать рукой во время того, как будет произноситься желание. В этом случае, возможность исполнения мечты вырастает в разы.

Также стоит отметить, что желание лучше всего придумать заранее, или оно может быть ем, о чем человек мечтает всю жизнь. Так как процесс падения звезды происходит за мгновение, поэтому иногда сложно сориентироваться и загадать именно то, чего действительно желаешь.

Секреты исполнения желаний, загаданных на звездопад

Считается, что о загаданном желании нельзя никому рассказывать до того, как оно исполнится. Специалисты объясняют это тем, что при рассказе вся энергия, которая должна была быть направлена на исполнение загаданного, может перейти на другого человека. Также стоит отметить, что в жизни происходит много моментов, когда можно загадывать желание, например, новогодняя полночь. Поэтому специалисты заявляют, что действеннее будет загадывать одно и то же желание во время нескольких подобных возможностей, так мечта быстрее сбудется.

Также существует мнение, что лучше всего писать свои желания на бумаге, но данный метод работает только в том случае, если известно точное время падения звезды. Это возможно, так как в год обычно ожидается несколько крупных звездопадов, под которые можно подстроиться и заранее написать желание на бумаге.

Также необходимо произносить желание вслух во время его написания, желательно несколько раз.Также необходимо визуализировать свое желание как можно четче и ярче, как будто бы оно уже сбылось. Считается, что так Вселенная быстрее обратит внимание именно на данную мечту и быстрее ее выполнит.

Источник: rsute.ru

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