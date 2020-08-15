Лето кончилось? Пасмурно и холодно с +20 ожидается в Бердске 15 августа. Возможны дожди с грозами

По-настоящему летняя жаркая погода в Бердск уже не вернется в августе, прогнозируют синоптики.

Солнце все реже будет радовать жителей Бердска своим теплом

По данным Западно-сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирсой области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный 3-8 м/с местами порывы ночью до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°C, днём +19, +24°C.

Как обещают синоптики, в Бердске 15 августа столбик термометра не поднимется выше 20 градусов тепла. Будет пасмурно. Аналогичная погода ожидается в Бердске и в воскресенье, 16 августа.

По данным гидрометцентра, до конца августа уже не вернется жаркое и солнечное лето. Температуры не поднимется выше +24 градусов. Почти каждый день будут дожди.