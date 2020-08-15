Гороскоп на 15 августа от Павла Глобы: у Стрельцов напряженный день, у Львов радостные встречи

Гороскоп на субботу, 15 августа 2020 года, обещает день, который будет способствовать профессиональному росту и развитию. Впрочем, не только профессиональному. Звезды поощряют в этот день любую энергию, направленную на развитие личности.

Противоречивый и двойственный день у всех знаков зодиака

Овен

Овны будут сегодня чрезвычайно общительны, и вам будет удаваться общение с самыми разными людьми. Используйте этот для налаживания связей и наведения мостов.

Телец

У Тельцов сегодня будет возможность завести полезное знакомство с хорошим человеком. Ваша искренность и человечность подкупит любого, поэтому можете рассчитывать на длительную и крепкую связь с вашим новым другом.

Близнецы

Близнецам не стоит сегодня браться ни за какое ответственное дело, сегодня - не ваш день для таких дел. Зато вы можете и должны заняться собой, полюбить себя и побаловать, как только удастся.

Рак

Ракам сегодня не стоит проявлять излишнюю инициативу в делах. Лучше пустить их на самотек. Увидите, что судьба сама решит все наилучшим образом, и течение вынесет вас на твердый берег.

Лев

Львам сегодняшний день подарит радостные встречи, приятное общение и море удовольствия от самых простых жизненных вещей. Вы еще раз убедитесь, что можно излучать счастье от того, что кто-то посмотрел на вас не так, как на всех остальных.

Дева

Девам сегодняшний день, несмотря на то, что он выходной, идеально подходит для начала нового масштабного дела. Все, что вы сегодня начнете, будет легко получаться и принесет хороший результат.

Весы

Весам стоит посвятить сегодняшний день активному отдыху. Подумайте, какие спортивные упражнения будут наиболее для вас приемлемы, и посвятите время своему здоровью.

Скорпион

Скорпионам, несмотря на субботу, может не давать спокойно существовать не завершенная работа. Если у вас есть такая возможность, завершите ее сегодня, и тогда в воскресенье вас ничто не будет тревожить.

Стрелец

Стрельцам вряд ли сегодня отдохнуть или хотя бы расслабиться. Сегодня срочно может кому-то понадобиться ваша помощь. Возможно, это будет кто-то из родственников, а может – из ваших друзей. В любом случае сегодня покоя не ждите.

Козерог

Козероги будут слишком эмоциональны. В иной день это, возможно, было бы помехой в работе, однако сегодня ваша эмоциональность будет как раз кстати. Иногда нужно показать окружению, что вы – живой человек со своими потребностями.

Водолей

Водолеи сегодня не смогут сосредоточиться на чем-то одном. Жизнь слишком интересна и многогранна, чтобы посвятить себя одному занятию. Пробуйте все, пока вам хочется пробовать, и это приносит удовольствие.

Рыбы

Рыбы, сегодня ваш интеллект будет на высоте. Поэтому смело беритесь за разработку стратегических планов, вам удастся все учесть и предусмотреть. Вечер лучше провести наедине с собой, это наилучшее время для раздумий и выводов.

Источник: today