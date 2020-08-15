Что обязательно нужно сделать 15 августа в Степанов день. Как сделать оберег из трав и приготовить эликсир молодости?

Православная церковь 15 августа чтит память первомученика Стефана. Проповедник жил в I веке нашей эры в Иерусалиме, доносил до людей Слово Божье, за что и был жестоко покаран. Как проводили этот день на Руси?

В Степанов день плели «солнце с маревами» - венок из 12 полевых трав

Верующие в этот день идут в церковь, возносят молитвы святому Стефану и просят его о покровительстве и защите домашних животных. Обязательно 15 августа полагалось принести из храма святой воды.

Во времена Древней Руси в Степанов день особым вниманием и заботой окружали лошадей. Поили их святой водой, чистили, расчесывали хвосты и гривы. В народе верили, что в этот день нельзя привлекать лошадей к тяжелому труду.

В Степанов день плели «солнце с маревами» - венок из 12 полевых трав. Этот венок считался оберегом, его приносили домой, вешали в доме в красный угол, чтобы он исцелял домочадцев и защищал от злых сил. Когда кого-то в семье донимала хворь, из венка выдергивали несколько травинок, готовили настои и отпаивали больного.

В Степанов день приготовьте эликсир молодости. Девицы на выданье 15 августа готовили «эликсир молодости». Они собирались вместе, шли в лес, срывали с разных деревьев по листику. Принеся домой, их складывали в кастрюльку, добавляли лепестки розы и заваривали кипятком. Пока зелье настаивалось, над ним трижды читали слова заговора:

«С деревьев листики я собрала, и всю красу их на себя взяла. Стану я, как листья, на ветру шептать, и жениха достойного к себе призывать. Красота моя его пленит, на крыльях любви он ко мне прилетит. Лицом моим милым будет любоваться, его глаза не смогут от меня оторваться».

Полученное зелье требовалось процедить и несколько дней подряд умываться им по утрам.

Народные приметы

Кошка скребет лапками стены – к ураганному ветру и дождю.

Какой будет погода в день св.Стефана, таким будет весь сентябрь.

Именинники 15 августа: Василий, Иоанн (Иван), Кирилл, Никодим, Платон, Роман, Стефан (Степан), Тарасий, Феодор (Федор).

Источник: today