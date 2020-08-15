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Как изменятся цены на квартиры в ближайший год? Какие квартиры подешевеют?

08:50 15.08.2020 Фото: Pixabay
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Влияние пандемии COVID-19 на рынок жилья оценили в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Объем ввода новостроек в этом году будет самым низким за последние десять лет. А возросший спрос на квартиры приведет к их подорожанию на первичном рынке в пределах десяти процентов. Зато "вторичка", скорее всего, потеряет в цене.

Как изменятся цены на квартиры в ближайший год? Какие квартиры подешевеют?
Сдерживать "аппетиты" застройщиков будет сокращение реальных доходов россиян

Обзор составили по материалам Росстата, Центробанка и Единого реестра застройщиков. При этом учитывалась только площадь жилых объектов, которые возводят девелоперы: частные и садовые дома во внимание не принимались.

Ввод жилья задерживается

Ввод жилья профессиональными застройщиками в этом году составит около 40 миллионов "квадратов". Это на семь процентов меньше, чем в 2019 году. Из-за пандемии отрасль поставит антирекорд, показав минимальный объем ввода за десятилетие, отметили в НРА.

Антивирусные ограничения приведут к переносу сроков сдачи домов в среднем на два-три месяца. По вводу жилья аналитики предрекают спад в среднем на девять процентов. Но по регионам ситуация неоднородная.

Больше всего от вынужденного простоя пострадали стройки Центрального и Приволжского федеральных округов, на Урале же его влияние на объем строительных работ было наименее заметным. Причина - высокая динамика в начале года. В апреле - мае Челябинская и Тюменская области лидировали в стране по приросту вводимого профессиональными застройщиками жилья.

"Объем ввода жилья в регионах в целом падает с февраля. В мае процесс ускорился, - отмечается в обзоре. - Это связано с тем, что снижение реальных располагаемых доходов в регионах намного значительнее, чем в столицах. Мы ожидаем, что в регионах они могут сократиться на 10-15 процентов в 2020 году по сравнению с 2019-м".

Спрос растет

Госпрограмма льготной ипотеки, запущенная в апреле 2020 года, привела к перераспределению спроса в пользу квартир в новых домах, подчеркнули в Национальном рейтинговом агентстве. "В мае стоимость ипотеки достигла исторического минимума", - уверяют аналитики.

Оживлению первичного рынка жилой недвижимости способствует обострившаяся конкуренция между банками. Ипотечные заемщики, как поясняют в НРА, являются привлекательными клиентами благодаря оптимальному соотношению риска и доходности жилищных кредитов, а также исторически низкому уровню просрочек по платежам.

В 2019-м проблемная задолженность по ипотеке в России составляла всего 1,4 процента, в 2020-м возможен рост до 2,5 процента. НРА ожидает продления госпрограммы льготной ипотеки как минимум до следующего лета, однако после ноября ее параметры могут измениться в зависимости от размера ключевой ставки и макроэкономической ситуации.

По мнению экспертов, активизация спроса на первичное жилье в Москве может привести к росту цен в пределах десяти процентов (по сравнению с прошлым годом). На вторичном рынке квартиры подешевеют - процентов на пять.

"Такие ценовые тенденции с высокой вероятностью будут характерны и для региональных рынков", - полагают в агентстве. Сдерживать "аппетиты" застройщиков будет сокращение реальных доходов россиян. Чтобы привлечь потребителя, девелоперы наверняка предусмотрят маркетинговые акции вроде сезонных скидок, бонусов первым покупателям или, для ряда объектов, принятия на себя расходов по выплате процентов по ипотеке, добавили в НРА.

Источник: РГ

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От редакции

Вы планируете покупать жилье?

Аноним, 15 августа 2020 09:23
Жилье уже никогда не подешевеет

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