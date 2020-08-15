Мусорная свалка остается: закрыть Хилокский полигон признал невозможным мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что мусорный полигон «Левобережный» возле Хилокского рынка закрыть невозможно — это скажется на тарифе на вывоз мусора, а также придется искать новое место для утилизации отходов. Об этом градоначальник заявил на пресс-конференции в пятницу.
Мэр заявил, что Новосибирск отстал в технологии переработки мусора и утилизации отходов. «Сегодня на обоих полигонах — на «Гусинобродском» и «Левобережном» — я поставил задачу переходить к современным, более высоким технологиям переработки и утилизации мусора», — сообщил Локоть.
По его словам, «Левобережный» полигон в сутки принимает около 6 тыс. кубометров мусора, «Гусинобродский» — около 7 тыс. Мусор сюда везут в том числе из районов области. И если свалку закроют, то нужно будет искать место под новую, а это в итоге скажется на тарифе.
Говоря о современных технологиях переработки мусора, Локоть отметил, что нужно начать с раздельного сбора мусора. Вторичная сортировка будет происходить непосредственно на полигонах. К примеру, на Гусинобродском уже запущена линия сортировки мусора. Что касается Хилокской свалки, то там нужно «реанимировать» ранее не введенную линию мусоросортировки. Соответствующее поручение мэр уже дал.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ночью 5 августа на мусорном полигоне «Левобережный» загорелся мусор. Его тушили больше недели. При этом в мэрии заявили, что проведенные замеры воздуха загрязнения не показали.
Скоро и в Бердске!!!!
Радуйтесь!!!!
Теперь мы будет как город миллионник.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/15/590661-musornaya-svalka-ostaetsya-zakryt-xilokskij-poligon-priznal-nevozmozhnym-mer-novosibirska/comment-page-1#comment-1890577
Цинизм зашкаливает.
Это при том, что из-за дыма перекрывали движение и воняло за 30 километров от полигона.
Из-за таких в мэрии потом случается такая хрень, как в Белорусии.