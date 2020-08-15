Мусорная свалка остается: закрыть Хилокский полигон признал невозможным мэр Новосибирска

По словам Локтя, город серьезно отстал в сфере переработки мусора и дал поручение «реанимировать» ранее не введенную линию мусоросортировки. Свалка в левобережье горела неделю.

Локоть признал невозможность закрытия Хилокской свалки в Новосибирске, которая отравляет жизнь соседям

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что мусорный полигон «Левобережный» возле Хилокского рынка закрыть невозможно — это скажется на тарифе на вывоз мусора, а также придется искать новое место для утилизации отходов. Об этом градоначальник заявил на пресс-конференции в пятницу.

Мэр заявил, что Новосибирск отстал в технологии переработки мусора и утилизации отходов. «Сегодня на обоих полигонах — на «Гусинобродском» и «Левобережном» — я поставил задачу переходить к современным, более высоким технологиям переработки и утилизации мусора», — сообщил Локоть.

По его словам, «Левобережный» полигон в сутки принимает около 6 тыс. кубометров мусора, «Гусинобродский» — около 7 тыс. Мусор сюда везут в том числе из районов области. И если свалку закроют, то нужно будет искать место под новую, а это в итоге скажется на тарифе.

Говоря о современных технологиях переработки мусора, Локоть отметил, что нужно начать с раздельного сбора мусора. Вторичная сортировка будет происходить непосредственно на полигонах. К примеру, на Гусинобродском уже запущена линия сортировки мусора. Что касается Хилокской свалки, то там нужно «реанимировать» ранее не введенную линию мусоросортировки. Соответствующее поручение мэр уже дал.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ночью 5 августа на мусорном полигоне «Левобережный» загорелся мусор. Его тушили больше недели. При этом в мэрии заявили, что проведенные замеры воздуха загрязнения не показали.