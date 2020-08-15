Закроют для проезда пассажирского транспорта и грузовиков дамбу Новосибирской ГЭС

Росгвардия выдала госкомпании «Русгидро» предписание о закрытии проезда по плотине для транспорта, грузоподъемностью более 3,5 тонн, либо создания условий для контроля и досмотра таких машин.

Дамбу Новосибирской ГЭС готовы закрыть для пассажирского транспорта

Плотину ОбьГЭС могут закрыть для пассажирского транспорта и грузовиков с 2024 года. Предписание об этом выдала Росгвардия, которое поддержал суд.

Росгвардия выдала госкомпании «Русгидро» предписание о закрытии проезда по дамбе Новосибирской ГЭС для транспорта, грузоподъемностью более 3,5 тонн, либо создания условий для контроля и досмотра таких машин. По обе стороны от плотины должны быть построены контрольно-пропускные пункты, «предусматривающие средства и сооружения инженерно- технической защиты, в том числе противотаранные устройства», следует из материалов арбитражного суда.

«Русгидро» посчитала требования неправомерными и обжаловала их в арбитраже Новосибирской области. Но суд встал на сторону Росгвардии.

«В случае если по плотине гидротехнического сооружения уже организовано движение автомобильного транспорта, в том числе городского, а объезд находится на расстоянии более 20 км либо невозможен по другим причинам, предусматриваются меры по контролю и досмотру автотранспорта грузоподъемностью более 3,5 тонны», — сказано в решении

Арбитраж установил, что еще в 2016 году госкомпания разработала проект КПП для транспорта, грузоподъемностью более 3,5 тонн. Но «фактически через плотину Новосибирской ГЭС беспрепятственно проезжает, в среднем, 200 — 300 грузовых автомобилей в сутки», говорится в решении суда.

Из определения арбитража следует, что, если до 30 декабря 2023 года меры по организации контроля за автомобилями не будут приняты, придется полностью закрыть движения для машин, грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Под эту категорию могут попасть не только пассажирские автобусы, но и маршрутки.

Решение новосибирского арбитражного суда пока не обжаловано.