За нападение на начмеда ЦГБ Шахатову суд приговорил к 1,5 года условно супруга беременной в Бердске

В Бердском городском суде 14 августа завершилось рассмотрение уголовного дела о нападении на бывшего начмеда горбольницы Надежду Шахатову. Суд признал напавшего Александра Охотина виновным.
Разбирательство длилось более года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 мая 2019 года в бердской ЦГБ произошел конфликт. По версии Шахатовой, посетитель набросился на нее прямо в служебном кабинете и сломал ей руку.
По словам Охотина, он хотел высказать претензии по поводу некачественного оказания медицинских услуг его супруге и подписать справки, выданные в роддоме, куда женщина поступила в тяжелом состоянии.
На заседание, в котором судья Екатерина Белова огласила вердикт, потерпевшая не явилась. А обвиняемый вновь не признал себя виновным. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор. Александру Охотину назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, взыскал в пользу Надежды Шахатовой 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в горсуде.
Подсудимому вменяли ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Максимальная санкция статьи - до 5 лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу. И пока на осужденного распространяется мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Из показаний свидетелей
- Помогите! - закричала через семь минут после общения с Охотиным Шахатова, по словам свидетельниц.
- Я не видела, чтобы они соприкасались, не видела чтобы он ломал руку, - сказала свидетель Татьяна Ходькина.
При этом она отметила, что Шахатова не жаловалась на боли в руке и осталась ждать полицию у себя в кабинете.
В судебном заседании на некоторые вопросы Надежда Шахатова отвечала уклончиво, многого не помнила — например, держал ли ее посетитель за руку. Между тем, она требует извинений и привлечения супруга бывшей пациентки к уголовной ответственности, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Охотин, между тем, не считает себя виновным. Он уверен, что инцидент спровоцировала начмед. Ему показалось странным, что ситуацию, которая произошла полгода назад в кабинете чиновника от здравоохранения, начмед плохо помнит.
Диагноз, который поставили бердские врачи Надежде Шахатовой после конфликта, Охотин считает написанным исключительно благодаря ее высокой должности. При этом супруга Александра только в декабре восстановилась после «лечения» в гинекологии и смогла выйти на работу.
Александр Охотин с адвокатом попросили приобщить к делу аудиозапись, сделанную обвиняемым в момент конфликта.
Предыстория
По словам Александра Охотина, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Его смутили некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.
Чтобы доказать, что супруга Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.
Ассоциация врачей Новосибирской области в свою очередь направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту экс-заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах.
Между тем, ни Шахатова, ни ее начальник Юрий Краморов больше не работают в в бердской ЦГБ.
Система зачистила все следы.
Одних убрала, чтоб не подставляли систему, других наказала, чтоб не создавался прецедент.
Теперь с врачами здороваться не буду.
Они в истории могут написать чёрти что и потом не докажешь ничего.
И вообще, если есть ассоцияция врачей, то надо создать ассоциации пациентов, пострадавших от врачей и закидать суды исками.
А их будет значительно больше врачей.
И не надо говорить, что будет лечить некому.
Не надо ставить больного перед выбором - умереть или стать калекой из-за забытого в нем инструмента или формалина в шприце вместо новокаина.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/15/590672-za-napadenie-na-nachmeda-cgb-shaxatovu-sud-prigovoril-k-15-goda-uslovno-supruga-rozhenicy-v-berdske/comment-page-1#comment-1890572
Ну и где ответ?
"Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала."
Нет!!! Парень пострадавший, как и его жена, а чиновники теперь ещё безнаказаннее станут, хотя куда дальше? Дальше некуда! Круговая порука победила !
Что чиновница сама отказалась выписать новую справку, которую просил муж потерпевшей роженицы помним. Но ещё были справки оригиналы, выписанные подчинёнными Шахатовой в роддоме, доказывающие вину больницы и насколько мы помним, именно их чиновница пыталась присвоить, оставив потерпевшего мужчину и его беременную жену без улик подтверждающих вину медиков! Почему ни слова про присвоенные чиновницей оригиналы справки пострадавшего парня, справки подтверждающие вину медиков и саму причину возникшего конфликта?
"Шахатова якобы попросила предъявить доверенность выступать от имени жены, которой, конечно, не было. А после вообще отказалась возвращать бумаги, сославшись на врачебную тайну. Охотин в свою очередь полагает, что начмед хотела скрыть факт несвоевременного и недолжного оказания медицинской помощи врачами в гинекологическом отделении бердской горбольницы. Однако важные документы Охотин попытался забрать, схватил Шахатову за руку так, что она испытала сильную боль.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/14/512120-zhenu-iskalechili-ne-nameren-izvinyatsya-obvinyaemyj-v-napadenii-na-vracha-chinovnika-nadezhdu-shaxatovu-v-cgb-berdska"
Сочувствую парню и не верю чиновнице, приговор считаю несправедливым и наказали жертву, а не виновницу! Я так понимаю, после этого суда, работяги должные опасаться чиновников ещё сильнее и никогда не давать им в руки любые документы, в руки чиновникам, ни в коем случае нельзя давать оригиналы документов обличающие их вину, ведь они их уничтожат сославшись "на врачебную тайну" вопрос от кого, а вам дадут штраф и условный срок в полтора года, концов вы точно не найдёте?!