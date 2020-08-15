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За нападение на начмеда ЦГБ Шахатову суд приговорил к 1,5 года условно супруга роженицы в Бердске

11:09 15.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Александр Охотин в кабинете замглавврача требовал ответа, почему его жену медики довели до «тяжелого состояния». Даже на оглашении вердикта он не признал свою вину. Но 50 тыс. рублей морального вреда придется заплатить.

За нападение на начмеда ЦГБ Шахатову суд приговорил к 1,5 года условно супруга роженицы в Бердске
Александр Охотин не признал своей вины в нападении на начмеда Надежду Шахатову

В Бердском городском суде 14 августа завершилось рассмотрение уголовного дела о нападении на бывшего начмеда горбольницы Надежду Шахатову. Суд признал напавшего Александра Охотина виновным.

Разбирательство длилось более года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 мая 2019 года в бердской ЦГБ произошел конфликт. По версии Шахатовой, посетитель набросился на нее прямо в служебном кабинете и сломал ей руку.

По словам Охотина, он хотел высказать претензии по поводу некачественного оказания медицинских услуг его супруге и подписать справки, выданные в роддоме, куда женщина поступила в тяжелом состоянии.

На заседание, в котором судья Екатерина Белова огласила вердикт, потерпевшая не явилась. А обвиняемый вновь не признал себя виновным. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор. Александру Охотину назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, взыскал в пользу Надежды Шахатовой 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в горсуде.

Подсудимому вменяли ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Максимальная санкция статьи - до 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу. И пока на осужденного распространяется мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Из показаний свидетелей
- Помогите! - закричала через семь минут после общения с Охотиным Шахатова, по словам свидетельниц.

- Я не видела, чтобы они соприкасались, не видела чтобы он ломал руку, - сказала свидетель Татьяна Ходькина.

При этом она отметила, что Шахатова не жаловалась на боли в руке и осталась ждать полицию у себя в кабинете.

В судебном заседании на некоторые вопросы Надежда Шахатова отвечала уклончиво, многого не помнила — например, держал ли ее посетитель за руку. Между тем, она требует извинений и привлечения супруга бывшей пациентки к уголовной ответственности, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Охотин, между тем, не считает себя виновным. Он уверен, что инцидент спровоцировала начмед. Ему показалось странным, что ситуацию, которая произошла полгода назад в кабинете чиновника от здравоохранения, начмед плохо помнит.

Диагноз, который поставили бердские врачи Надежде Шахатовой после конфликта, Охотин считает написанным исключительно благодаря ее высокой должности. При этом супруга Александра только в декабре восстановилась после «лечения» в гинекологии и смогла выйти на работу.

Александр Охотин с адвокатом попросили приобщить к делу аудиозапись, сделанную обвиняемым в момент конфликта.

Предыстория

По словам Александра Охотина, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Его смутили некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.

Чтобы доказать, что супруга Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.

Ассоциация врачей Новосибирской области в свою очередь направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту экс-заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах.

Между тем, ни Шахатова, ни ее начальник Юрий Краморов больше не работают в в бердской ЦГБ.

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От редакции

Справедливое наказание?

Аноним, 15 августа 2020 12:08
"Разобраться и всех наказать."(с)
Система зачистила все следы.
Одних убрала, чтоб не подставляли систему, других наказала, чтоб не создавался прецедент.
Аноним, 15 августа 2020 12:16
НВР:
Теперь с врачами здороваться не буду.
Они в истории могут написать чёрти что и потом не докажешь ничего.
И вообще, если есть ассоцияция врачей, то надо создать ассоциации пациентов, пострадавших от врачей и закидать суды исками.
А их будет значительно больше врачей.
И не надо говорить, что будет лечить некому.
Не надо ставить больного перед выбором - умереть или стать калекой из-за забытого в нем инструмента или формалина в шприце вместо новокаина.
Аноним, 15 августа 2020 12:20
Врачей не осталось, теперь вместо них барыги в белых халатах.
Аноним, 15 августа 2020 12:21
Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/15/590672-za-napadenie-na-nachmeda-cgb-shaxatovu-sud-prigovoril-k-15-goda-uslovno-supruga-rozhenicy-v-berdske/comment-page-1#comment-1890572
Ну и где ответ?
Аноним, 15 августа 2020 12:37
НВР:
"Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала."

Нет!!! Парень пострадавший, как и его жена, а чиновники теперь ещё безнаказаннее станут, хотя куда дальше? Дальше некуда! Круговая порука победила !
Что чиновница сама отказалась выписать новую справку, которую просил муж потерпевшей роженицы помним. Но ещё были справки оригиналы, выписанные подчинёнными Шахатовой в роддоме, доказывающие вину больницы и насколько мы помним, именно их чиновница пыталась присвоить, оставив потерпевшего мужчину и его беременную жену без улик подтверждающих вину медиков! Почему ни слова про присвоенные чиновницей оригиналы справки пострадавшего парня, справки подтверждающие вину медиков и саму причину возникшего конфликта?
"Шахатова якобы попросила предъявить доверенность выступать от имени жены, которой, конечно, не было. А после вообще отказалась возвращать бумаги, сославшись на врачебную тайну. Охотин в свою очередь полагает, что начмед хотела скрыть факт несвоевременного и недолжного оказания медицинской помощи врачами в гинекологическом отделении бердской горбольницы. Однако важные документы Охотин попытался забрать, схватил Шахатову за руку так, что она испытала сильную боль.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/14/512120-zhenu-iskalechili-ne-nameren-izvinyatsya-obvinyaemyj-v-napadenii-na-vracha-chinovnika-nadezhdu-shaxatovu-v-cgb-berdska"

Сочувствую парню и не верю чиновнице, приговор считаю несправедливым и наказали жертву, а не виновницу! Я так понимаю, после этого суда, работяги должные опасаться чиновников ещё сильнее и никогда не давать им в руки любые документы, в руки чиновникам, ни в коем случае нельзя давать оригиналы документов обличающие их вину, ведь они их уничтожат сославшись "на врачебную тайну" вопрос от кого, а вам дадут штраф и условный срок в полтора года, концов вы точно не найдёте?!

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