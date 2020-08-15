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Ковид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние сутки

11:32 15.08.2020 Фото: pexels.com
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Среди тех, у кого коронавирус пока не подтвержден, 13 детей. Всего диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 232 берданам.

Ковид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние сутки
Заразились коронавирусом 232 человека на 15 августа в Бердске. Новых случаев за сутки не выявлено
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ковид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние сутки

Скончались от COVID-19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области. Умерло от коронавируса уже 309 пациентов в регионеКовид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние суткиЕщё 1878 новостей

По данным оперативного штаба, на 15 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 63 жителя города, из них детей - 13.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 63 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались 227 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 31 бердчанина.

На утро субботы, 15 августа, не выявили новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 232 случаев заболевания, сообщал "Курьер. Среда. Бердск.

За последнюю неделю в городе зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

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