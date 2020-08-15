Ковид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние сутки

Среди тех, у кого коронавирус пока не подтвержден, 13 детей. Всего диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 232 берданам.

Заразились коронавирусом 232 человека на 15 августа в Бердске. Новых случаев за сутки не выявлено

По данным оперативного штаба, на 15 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 63 жителя города, из них детей - 13.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 63 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались 227 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 31 бердчанина.

На утро субботы, 15 августа, не выявили новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 232 случаев заболевания, сообщал "Курьер. Среда. Бердск.

За последнюю неделю в городе зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции.