Ковид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние сутки

По данным оперативного штаба, на 15 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 63 жителя города, из них детей - 13.
По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 63 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались 227 пациентов. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 31 бердчанина.
На утро субботы, 15 августа, не выявили новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 232 случаев заболевания, сообщал "Курьер. Среда. Бердск.
За последнюю неделю в городе зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции.