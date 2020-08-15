15.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Когда изъять ребенка из семьи имеют право органы опеки, объяснили в Минпросвещения

11:44 15.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Это крайняя мера, допустимая в применении в случаях реальной угрозы жизни ребенка. Хотя не всегда чиновники руководствуются нормой закона и здравым смыслом.

Когда изъять ребенка из семьи имеют право органы опеки, объяснили в Минпросвещения
В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи

Изъятие детей из семьи – это крайняя мера, применимая в случае реальной угрозы жизни ребенка, но нужны неопровержимые подтверждения наличия оснований для такого шага, заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

Ранее телеканал RT сообщил, что представители органов опеки заставили 47-летнюю москвичку Марину Волхонскую добровольно отдать своих четырех детей в социальный центр из-за беспорядка в доме. Спустя полгода против женщины подали иск об ограничении в родительских правах.

Грибов отметил, что министерство контролирует случаи нарушений прав детей. В данной ситуации ведомство также находится в тесном контакте с органами опеки Москвы.

"Подчеркну, изъятие детей из семьи в рамках всех действующих законодательных норм – это крайняя мера, допустимая в применении в случаях реальной угрозы жизни ребенка. А вот якобы некачественно сделанный ремонт является основанием изъятия детей – это полный бред, при этом если есть другие основания, то нужно все всегда детально взвешивать, анализировать, получать неопровержимые подтверждения", - отметил Грибов.

Он заверил, что ситуация с Волхонской будет взята на контроль, а также подчеркнул, что нужно четко понять зону ответственности органов опеки и других, рассмотреть ситуацию в первую очередь со стороны семьи.

"Все подобные случаи должны разрешаться с максимальным учетом интересов детей", - отметил замминистра.

Грибов добавил, что органы опеки и попечительства обязаны осуществлять свою работу в тесном взаимодействии с населением, общественными организациями. "Мы не должны уходить от этих принципов и принимать решение только с опорой на интересы детей и с позиции сохранения и защиты института семьи", - заключил он.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отсутствие колбасы в холодильнике - повод?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повторение кризиса 1998 года предрекли России
13:14 15-08-2020
Повторение кризиса 1998 года предрекли России
БердскСкончались от COVID-19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области. Умерло от коронавируса уже 309 пациентов в регионе
12:52 15-08-2020
Скончались от COVID-19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области. Умерло от коронавируса уже 309 пациентов в регионе
Продал за 3 млн рублей написанную дубинкой картину "Беларусь" Артем Лоскутов из Новосибирска 2
12:31 15-08-2020
Продал за 3 млн рублей написанную дубинкой картину
Расчленил труп жены на глазах 6-летнего сына из-за ревности инвалид в Москве
12:17 15-08-2020
Расчленил труп жены на глазах 6-летнего сына из-за ревности инвалид в Москве
Испытывали на Ефремове лекарство от COVID-19, заявил врач артиста
12:05 15-08-2020
Испытывали на Ефремове лекарство от COVID-19, заявил врач артиста
Вспорола живот и селезенку приятелю 29-летняя рецидивистка в СНТ "Яблоневый сад" под Новосибирском
11:54 15-08-2020
Вспорола живот и селезенку приятелю 29-летняя рецидивистка в СНТ
Когда изъять ребенка из семьи имеют право органы опеки, объяснили в Минпросвещения
11:44 15-08-2020
Когда изъять ребенка из семьи имеют право органы опеки, объяснили в Минпросвещения
Как нужно загадать заветное желание в звездопад Персеиды в августе 2020 года для его скорейшего исполнения
11:38 15-08-2020
Как нужно загадать заветное желание в звездопад Персеиды в августе 2020 года для его скорейшего исполнения
Ковид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние сутки
11:32 15-08-2020
Ковид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние сутки
Закроют для проезда пассажирского транспорта и грузовиков дамбу Новосибирской ГЭС 1
11:21 15-08-2020
Закроют для проезда пассажирского транспорта и грузовиков дамбу Новосибирской ГЭС