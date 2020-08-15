Когда изъять ребенка из семьи имеют право органы опеки, объяснили в Минпросвещения

Это крайняя мера, допустимая в применении в случаях реальной угрозы жизни ребенка. Хотя не всегда чиновники руководствуются нормой закона и здравым смыслом.

В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи

Изъятие детей из семьи – это крайняя мера, применимая в случае реальной угрозы жизни ребенка, но нужны неопровержимые подтверждения наличия оснований для такого шага, заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

Ранее телеканал RT сообщил, что представители органов опеки заставили 47-летнюю москвичку Марину Волхонскую добровольно отдать своих четырех детей в социальный центр из-за беспорядка в доме. Спустя полгода против женщины подали иск об ограничении в родительских правах.

Грибов отметил, что министерство контролирует случаи нарушений прав детей. В данной ситуации ведомство также находится в тесном контакте с органами опеки Москвы.

"Подчеркну, изъятие детей из семьи в рамках всех действующих законодательных норм – это крайняя мера, допустимая в применении в случаях реальной угрозы жизни ребенка. А вот якобы некачественно сделанный ремонт является основанием изъятия детей – это полный бред, при этом если есть другие основания, то нужно все всегда детально взвешивать, анализировать, получать неопровержимые подтверждения", - отметил Грибов.

Он заверил, что ситуация с Волхонской будет взята на контроль, а также подчеркнул, что нужно четко понять зону ответственности органов опеки и других, рассмотреть ситуацию в первую очередь со стороны семьи.

"Все подобные случаи должны разрешаться с максимальным учетом интересов детей", - отметил замминистра.

Грибов добавил, что органы опеки и попечительства обязаны осуществлять свою работу в тесном взаимодействии с населением, общественными организациями. "Мы не должны уходить от этих принципов и принимать решение только с опорой на интересы детей и с позиции сохранения и защиты института семьи", - заключил он.