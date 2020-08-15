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Испытывали на Ефремове лекарство от COVID-19, заявил врач артиста

12:05 15.08.2020 Фото: Википедии
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Он рассказал, что Ефремов страдает лишь от временных запоев из-за больших объемов работы. И добавил, что в крови во время аварии у артиста были не наркотики, а лишь снотворные препараты.

Испытывали на Ефремове лекарство от COVID 19, заявил врач артиста
Врач Ефремова рассказал об испытаниях лекарства от коронавируса на артисте

Актер Михаил Ефремов еще до смертельного ДТП принимал незарегистрированный медицинский препарат от коронавируса, разработанный его личным врачом. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказал сам Борис Круглый.

По словам члена экспертного совета по борьбе с коронавирусом, он разработал средство на основе известных противовирусных препаратов. Он отметил, что именно благодаря этому лекарству Ефремов смог посещать различные заведения и не бояться заболевания.

Кандидат медицинских наук также отметил, что не верит ни в то, что актер — алкоголик, ни в то, что он наркоман. Он рассказал, что Ефремов страдает лишь от временных запоев из-за больших объемов работы. При этом он добавил, что в крови во время аварии у артиста были не наркотики, а лишь снотворные препараты.

Насчет состояния Ефремова врач, который проработал с ним и его семьей примерно 20 лет, заявил, что у актера развивался инсульт, однако его удалось предотвратить. На данный момент артист настаивает на продолжении лечения дома.

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев оценил публикацию документа с признанием актера вины в смертельном ДТП. Пашаев напомнил, что Ефремов находится в больнице. «Как [он] может признать свою вину?» — поинтересовался он.

Суд над актером должен был состояться 11 августа, однако Ефремову стало плохо, его отвезли в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз опровергли. Нарушений мозгового кровообращения у актера не обнаружили.

Заседание перенесли на 18 августа, однако уверенности в том, что оно состоится, нет. 14 августа Пресненский суд Москвы получил ответ из больницы, в котором отмечается, что Ефремов «пока не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.

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