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Застрелили и растерзали 4 косули под покровом ночи на Toyota Hilux Surf браконьеры в Новосибирской области

13:51 15.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Охотовед преследовал внедорожник подозреваемых в незаконной охоте и попросил подмоги у полиции. Задержали двоих жителей Карасука, которые дали признательные показания.

Застрелили и растерзали 4 косули под покровом ночи на Toyota Hilux Surf браконьеры в Новосибирской области
ЧП произошло в одном из охотничьих хозяйств, расположенных в нескольких километрах от села Кукарка Куйбышевского района

В Карасукском районе полицейские задержали подозреваемых в незаконной охоте, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

14 августа около 02.20 в Межмуниципальный отдел МВД России «Карасукский» по телефону поступило сообщение от охотоведа, сообщившего, что он преследует автомобиль «Тойота Сурф» с неизвестными лицами, совершившими незаконный отстрел косуль. В указанный район незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили в нескольких километрах от села Кукарка места убоя и разделывания косуль, а также две неразделанные туши косуль. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемых в незаконной охоте. Ими оказались двое жителей города Карасука 1978 и 1986 годов рождения.

Было установлено, что подозреваемые, не имея специального разрешения, произвели отстрел 4-х косуль в одном из охотничьих хозяйств, расположенных в нескольких километрах от села Кукарка Куйбышевского района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба». Подозреваемым, давшим признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

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Охота - это извращение?

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