Продал за 3 млн рублей написанную дубинкой картину "Беларусь" Артем Лоскутов из Новосибирска

Новосибирский художник и организатор «Монстрации» Артем Лоскутов продал картину «Беларусь» за 3 млн рублей. Половину денег он пообещал оправить «белорусам» и рассказать об этом позже, сообщил художник в твиттере.
Картину приобрел анонимный покупатель. Она написана в стиле «дубинописи» с использованием полицейской дубинки и представляет собой кроваво-красные полосы на белом фоне. Картина напоминает флаг независимой Белоруссии в 1991—1995 годах.
После 9 августа жители республики выходят под бело-красно-белыми флагами на массовые акции протеста, жесткое подавление которых публично поддерживает Александр Лукашенко. Жители уверены, что его победа на выборах президента фальсифицирована.
Акции протеста в Белоруссии продолжаются почти неделю. На крупнейших предприятиях страны начались трудовые забастовки.
"Ты так не сможешь!"