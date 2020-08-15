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Продал за 3 млн рублей написанную дубинкой картину "Беларусь" Артем Лоскутов из Новосибирска

12:31 15.08.2020 Фото: twitter.com
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Произведение приобрел на аукционе анонимный покупатель. Автор, организатор знаменитой "Монстрации", пообещал половину денег "отправить белорусам".

Продал за 3 млн рублей написанную дубинкой картину Беларусь Артем Лоскутов из Новосибирска
Новосибирский художник продал написанную дубинкой «Беларусь» за 3 млн рублей

Новосибирский художник и организатор «Монстрации» Артем Лоскутов продал картину «Беларусь» за 3 млн рублей. Половину денег он пообещал оправить «белорусам» и рассказать об этом позже, сообщил художник в твиттере.

Картину приобрел анонимный покупатель. Она написана в стиле «дубинописи» с использованием полицейской дубинки и представляет собой кроваво-красные полосы на белом фоне. Картина напоминает флаг независимой Белоруссии в 1991—1995 годах.

После 9 августа жители республики выходят под бело-красно-белыми флагами на массовые акции протеста, жесткое подавление которых публично поддерживает Александр Лукашенко. Жители уверены, что его победа на выборах президента фальсифицирована.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются почти неделю. На крупнейших предприятиях страны начались трудовые забастовки.

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От редакции

Авангард?

Аноним, 15 августа 2020 12:47
НВР:
"Ты так не сможешь!"
Аноним, 15 августа 2020 12:51
Это то, что ждет Белорусь(новый флаг), если к власти придет оппозиция.

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