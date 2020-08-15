Продал за 3 млн рублей написанную дубинкой картину "Беларусь" Артем Лоскутов из Новосибирска

Новосибирский художник продал написанную дубинкой «Беларусь» за 3 млн рублей

Новосибирский художник и организатор «Монстрации» Артем Лоскутов продал картину «Беларусь» за 3 млн рублей. Половину денег он пообещал оправить «белорусам» и рассказать об этом позже, сообщил художник в твиттере.

Картину приобрел анонимный покупатель. Она написана в стиле «дубинописи» с использованием полицейской дубинки и представляет собой кроваво-красные полосы на белом фоне. Картина напоминает флаг независимой Белоруссии в 1991—1995 годах.

После 9 августа жители республики выходят под бело-красно-белыми флагами на массовые акции протеста, жесткое подавление которых публично поддерживает Александр Лукашенко. Жители уверены, что его победа на выборах президента фальсифицирована.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются почти неделю. На крупнейших предприятиях страны начались трудовые забастовки.