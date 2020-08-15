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Скончались от COVID-19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области. Умерло от коронавируса уже 309 пациентов в регионе

12:52 15.08.2020 Фото: pexels.com
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В отделениях реанимации новосибирских больниц сейчас находятся 58 человек. На ИВЛ – 10 тяжелых пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 288 жителей региона с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Скончались от COVID 19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области. Умерло от коронавируса уже 309 пациентов в регионе
В Новосибирской области выздоровели еще 94 пациента с COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались от COVID 19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области. Умерло от коронавируса уже 309 пациентов в регионе

Скончались от COVID-19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области. Умерло от коронавируса уже 309 пациентов в регионеКовид подозревают у 63 жителе Бердска на 15 августа. Еще 31 тест взяли за последние суткиЕщё 1878 новостейСюжет: Смерть. Похороны. ПрощаниеСкончались от COVID-19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области. Умерло от коронавируса уже 309 пациентов в регионеПростились с убитой ломовозом 17-летней Анной одноклассники и родные в БердскеЕщё 361 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 15 августа в Новосибирской области зарегистрировано 10 574 случая заражения коронавирусной инфекцией (+56 за последние сутки), в том числе 644 ребенка. 9 179 пациентов выписаны с выздоровлением (+94 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 60 лет, 61 год и 83 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 309 человек.

В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 106.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 593 пациента.

Всего в Новосибирской области проведено 366 855 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 288 жителей региона, 33 674 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске за все время пандемии выявлено 232 зараженных коронавирусом. За последние сутки на субботу новых случаев не зарегистрировано.

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