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Повторение кризиса 1998 года предрекли России

13:14 15.08.2020 Фото: pixabay.com
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К этому может привести нынешняя политика Минфина, направленая на финансирование дефицита федерального бюджета за счет новых заимствований и расходования резервного фонда правительства.

Повторение кризиса 1998 года предрекли России
В России возможно повторение кризиса 1998 года – профессор ВШЭ

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев в разговоре с «Ведомостями» допустил повторение кризиса 1998 года.

К такому результату может привести нынешняя политика Министерства финансов, которая направлена на финансирование дефицита федерального бюджета за счет новых заимствований и расходования резервного фонда правительства.

В последние месяцы России столкнулась с резким увеличением дефицита федерального бюджета. За первые семь месяцев года он составил 1,5 триллиона рублей. При этом на весь 2020 год запланировано 1,53 триллиона.

Ранее Общественная служба новостей писала о том, что будущие пенсии россиян планируют потратить по совету Чубайса. Центробанк планирует использовать будущие пенсии россиян для финансирования прямых инвестиций в российскую экономику.

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