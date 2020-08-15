30 лет без Виктора Цоя. Лидер "Кино" погиб в 28 лет 15 августа 1990-го

Его последний концерт прошел в Лужниках 24 июня 1990 года. Затем Цой уехал на дачу под Юрмалой, чтобы работать над новым альбомом. И разбился в ДТП. Он остался символом эпохи.

30 лет назад погиб Виктор Цой. Сегодня ему было бы 58 лет

Тридцать лет назад в автокатастрофе под Ригой погиб рок-музыкант, основатель группы "Кино", актер Виктор Цой. Ему было 28 лет. По официальной версии, музыкант уснул за рулем и врезался в автобус "Икарус". Однако не все верят в такой вариант.

Первый альбом Цоя и "Кино" под названием "45" (так как он длился 45 минут) был выпущен в 1981 году. В его записи принимали участие в том числе и музыканты из группы "Аквариум". С первого же диска "Кино" начало завоевывать популярность. Но настоящая "киномания" в СССР началась с альбома "Группа крови", который вышел в одно время с фильмом "Игла" с участием Цоя – в 1988 году. А после выхода "Звезды по имени Солнце" группа приобрела всесоюзную популярность.

Последний концерт "Кино" прошел в Лужниках 24 июня 1990 года. Затем Цой уехал на дачу под Юрмалой, чтобы работать над новым альбомом.

15 августа 1990 года музыкант погиб в аварии. На его похороны пришли тысячи человек. Недописанный Цоем альбом затем был доработан музыкантами из "Кино" и выпущен в январе 1991 года. Он носит символическое название – "Черный альбом".

Цой стал символом эпохи. В честь него открыто множество памятников. В Москве на Арбате есть знаменитая "Стена Цоя". Его именем назван астероид, ему посвящены книги, фильмы, трибьюты, в честь него выбрал себе имя южнокорейский олимпиец Виктор Ан.

В августе 2020 года в Санкт-Петербурге, а также в Москве, Сургуте, Тюмени, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре выходит в прокат отреставрированная версия культового фильма "Игла".