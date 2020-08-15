15.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Ковид отступает: Заразились коронавирусом 56 человек, выздоровели 94 за сутки на 15 августа в Новосибирской области

13:39 15.08.2020 Фото: pexels.com
0

Всего в регионе зарегистрировано 10 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, 9 179 пациентов выписаны с выздоровлением за все время пандемии.

Ковид отступает: Заразились коронавирусом 56 человек, выздоровели 94 за сутки на 15 августа в Новосибирской области
Скончались от COVID-19 трое мужчин 60, 61 и 83 года за сутки на 15 августа в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Ковид отступает: Заразились коронавирусом 56 человек, выздоровели 94 за сутки на 15 августа в Новосибирской области

Вакцины от COVID-19 хватит всем: россиян полностью обеспечат за годКовид отступает: Заразились коронавирусом 56 человек, выздоровели 94 за сутки на 15 августа в Новосибирской областиЕщё 1880 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 15 августа в Новосибирской области зарегистрировано 10 574 случая заражения коронавирусной инфекцией (+56 за последние сутки), в том числе 644 ребенка. 9 179 пациентов выписаны с выздоровлением (+94 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 60 лет, 61 год и 83 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 309 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 106.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 593 пациента.

Всего в Новосибирской области проведено 366 855 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 288 жителей региона, 33 674 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске за все время пандемии выявлено 232 зараженных коронавирусом. За последние сутки на субботу новых случаев не зарегистрировано.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Положительная тенденция?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С чего вдруг гречка подорожала сразу на 80%? Коронавирус и засуха на Алтае
15:56 15-08-2020
С чего вдруг гречка подорожала сразу на 80%? Коронавирус и засуха на Алтае
Сколько заработали за год министры Мишустина и Медведева? Новое правительство выиграло по доходам
15:42 15-08-2020
Сколько заработали за год министры Мишустина и Медведева? Новое правительство выиграло по доходам
Рухнула в озеро "Газель" в Новосибирске. Вода стала радужной. Смотрите фото
15:21 15-08-2020
Рухнула в озеро
Программу празднования 300-летия Куйбышева запустил губернатор Андрей Травников
15:10 15-08-2020
Программу празднования 300-летия Куйбышева запустил губернатор Андрей Травников
Облил бензином и кинул зажигалку: Обгорели шея, ноги и тело у женщины в Новосибирской области
14:53 15-08-2020
Облил бензином и кинул зажигалку: Обгорели шея, ноги и тело у женщины в Новосибирской области
БердскСмерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска 2
14:40 15-08-2020
Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска
Вакцины от COVID-19 хватит всем: россиян полностью обеспечат за год
14:13 15-08-2020
Вакцины от COVID-19 хватит всем: россиян полностью обеспечат за год
Застрелили и растерзали 4 косули под покровом ночи на Toyota Hilux Surf браконьеры в Новосибирской области
13:51 15-08-2020
Застрелили и растерзали 4 косули под покровом ночи на Toyota Hilux Surf браконьеры в Новосибирской области
БердскКовид отступает: Заразились коронавирусом 56 человек, выздоровели 94 за сутки на 15 августа в Новосибирской области
13:39 15-08-2020
Ковид отступает: Заразились коронавирусом 56 человек, выздоровели 94 за сутки на 15 августа в Новосибирской области
30 лет без Виктора Цоя. Лидер "Кино" погиб в 28 лет 15 августа 1990-го
13:23 15-08-2020
30 лет без Виктора Цоя. Лидер