Облил бензином и кинул зажигалку: Обгорели шея, ноги и тело у женщины в Новосибирской области

Серьезными ожогами и больницей закончилась ссора сожителей в с. Рождественка Сузунского района. Подозреваемый признался в содеянном.

Медики констатировали тяжелые ожоги 15% поверхности тела

В Сузунском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

14 августа в 21.40 в Сузунскую центральную районную больницу из частного дома по улице Комарова с. Рождественка Сузунского района бригадой скорой помощи была доставлена 37-летняя женщина с ожогами пламенем туловища, шеи, бедра, обеих голеней 1 и 2 степени. Общая площадь ожогов составила 15 процентов. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 41-летнего ранее не судимого сожителя потерпевшей. Полицейские установили, что накануне женщина вместе с сожителем распивала спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры мужчина облил ее бензином и кинул на нее зажженную зажигалку, в результате чего потерпевшая получила серьезные ожоги.

Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время по данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.