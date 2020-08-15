Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска

По словам отца Владимира (Бирюкова), человек умирает тогда, когда его душа готова для вечной жизни. «Будем молиться, чтобы она попала в царствие небесное», рассказал батюшка после отпевания убитой ломовозом 17-летней Анны.

Отец Владимир: "Господу нужны лучшие"

Настоятель бердского Преображенского храма отец Владимир (Бирюков) рассказал «Курьер. Среда. Бердск», почему трагически погибают молодые люди, подающие надежды и не успевшие нагрешить на этой земле. «Лучшие нужны там», - пояснил батюшка, показав глазами на небо.

Священник отпевал 17-летнюю Анну, которая скончалась 12 августа — ее насмерть сбил многотонный ломовоз на базе КамАЗа на одном из перекрестков в Бердске. 14 августа одноклассники, друзья и родные постились с Аней. В Сретенском храме, где прошел обряд отпевания, было полно народу. Все плакали, не веря в смерть девушки — отличницы, медалистки, гордости школы и надежды матери.

- Понимаете, кто-то доживает до 90 лет, кто-то в молодости умирает. И в писании написано, что зрелость не числом лет определяется. Неизвестно, когда душа созреет для вечности, - пояснил отец Владимир. - Мы же приходим в этот мир не для земной жизни. А для того, чтобы приготовиться к вечной жизни. И время подготовки у каждого человека разное. Но мы порой не ценим время. Думаем, что багаж времени у нас огромный и тратим его впустую. Часы идут, годы летят, время уходит. И мы не успеваем что-то важное сделать. А другие успевают много сделать. Есть душа, разум и чувства. Их мы должны воспитать, чтобы попасть в царствие небесное.

-Аня попадет туда?

- Мы будем молиться, просить. Прошло отпевание, молитва за людей крещеных, просили у Бога. Мы надеемся и просим у Господа, чтобы он простил согрешения вольные или невольные и упокоил ее душу. Конечно, девочка еще совершенно юная, той чаши грехов, которую мы хлебнули в жизни не успела нагрешить. Поэтому будем молиться, чтобы Господь душу ее чистую и святую принял в небесную обитель.

-Но это же несправедливо?

- Она успела, сумела собрать в своей душе и трудолюбие. Ведь нужно сидеть, копаться в книжках, усердно трудиться. Это очень хорошее качество. Поэтому желаем ей только царствия небесного, вечного продолжения жизни. И молимся за это вместе с ее одноклассниками, друзьями и подругами. Господь, как садовник: приходит в сад и смотрит — яблочки созрели, нужно собрать. А эти еще не созрели. Собирает созревшие плоды. Нам, конечно, скорбно, что девочка не успела пожить долго. Но она успела собрать в своей души столько добродетели.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитете возбудил уголовное дело против водителя ломовоза, совершившего смертельное ДТП. Трагедия потрясла весь город, никого не оставив равнодушным. Люди недоумевают, что в таком юном возрасте уходят прекрасные люди с большим будущим, а пьяницы и насильники «коптят небо» до самой старости. Видимо, отбросы общества не нужны Богу....