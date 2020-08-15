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Программу празднования 300-летия Куйбышева запустил губернатор Андрей Травников

15:10 15.08.2020 Фото: Nso.ru
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Глава Новосибирской области назвал бывший Каинск древним, но бурно развивающимся городом, который в 2022 году отметит значимый юбилей. Травников высказался о дальнейшей поддержке города.

Программу празднования 300 летия Куйбышева запустил губернатор Андрей Травников
Губернатор Андрей Травников: Мы запускаем программу подготовки празднования трёхсотлетия города Куйбышева

В рамках рабочей поездки в Куйбышевский район глава региона Андрей Травников, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Лаптев посетили несколько новых, а также строящихся и реконструируемых объектов. Глава региона предложил утвердить программу празднования грядущего юбилея города Куйбышева, сообщили в пресс-службе регионального правительства 15 августа.

«Запустение – это не про этот древний город, мы видим здесь бурное развитие. Через два года Куйбышев-Каинск отметит 300 лет. Сделано очень многое – фактически, подготовка к юбилею стартовала. На федеральном уровне есть такая практика – к юбилею какого-либо города или региона издаётся Указ Президента или постановление Правительства, которыми утверждается программа подготовки к празднованию юбилея. Есть предложение – подготовить и утвердить программу празднования трёхсотлетия Куйбышева. Многое сделано, ещё больше в заделе, и для того, чтобы ничего не упустить и иметь комплексный подход, предлагаю утвердить программу грядущего юбилея. Надо помогать тем, кто что-то делает. В Куйбышеве собралась команда, которая делает, поэтому мы им будем помогать», – отметил Андрей Травников.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив подтвердил, что по наказам избирателей в программу подготовки к празднованию юбилея будет включено всё, что попросят куйбышевцы к трёхсотлетию своего города.

Сенатор Владимир Лаптев от имени всех куйбышевцев выразил благодарность Губернатору Андрею Травникову и Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву за понимание ожиданий жителей района, за внимательное отношение к их просьбам. «Мы сделали многое для того, чтобы сегодня не краснеть», – подчеркнул Владимир Лаптев.

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