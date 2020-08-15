Выгнали из автобуса священника за критику "российской попсы" на Украине

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

Священнослужителя Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса после того, как он негативно высказался о русской музыке. Об этом случае сообщил сам священник на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что конфликт Винника с водителем автобуса произошел 12 августа. Транспорт следовал по маршруту Ивано-Франковск — Долина.

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.

Также он заявил, что собирался сфотографировать водителя и номер автобуса, но не смог, потому что у него разрядился телефон.

«Просто представил, как тяжело патриотам на востоке или в центре Украины», — добавил он.