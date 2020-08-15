Коронавирус пошел в рост: Снова выявили более 5000 зараженных за сутки на 15 августа в России. Скончались 119 пациентов

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 061 случай в 84 регионах России, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Накануне прирост составил 5 065 случаев, еще днем ранее - 5 057. Между тем этот показатель за 10 августа уже опускался ниже отметки в 5 тысяч (4 985), став самым низким в России с конца апреля, когда в стране начался резкий рост заболеваемости.

За сутки умерли 119 пациентов, еще 6 447 выписаны. Нарастающим итогом в России зарегистрированы 917 884 случая коронавирусной инфекции, 15 617 умерших и 729 411 выписанных. Лечение продолжают 172 856 пациентов.

Заболеваемость в регионах

В Москве за сутки зафиксированы 695 новых случаев COVID-19. Умерли 12 пациентов, выздоровели 1 275 человек.

Еще 162 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 158 - в Свердловской области, 153 - в Московской области, 128 - в Ростовской области, 127 - в Ставропольском крае, 125 - в Нижегородской области, 120 - в Ульяновской области, 119 - в Красноярском крае, 113 - в Иркутской области, 107 - в Омской области, 105 - в Оренбургской области, 103 - в Ханты-Мансийском АО. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.