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Коронавирус пошел в рост: Снова выявили более 5000 зараженных за сутки на 15 августа в России. Скончались 119 пациентов

17:28 15.08.2020 Фото: pexels.com
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Нарастающим итогом в стране зарегистрированы 917 884 случая коронавирусной инфекции, 15 617 умерших и 729 411 выписанных. Лечение продолжают 172 856 пациентов.

Коронавирус пошел в рост: Снова выявили более 5000 зараженных за сутки на 15 августа в России. Скончались 119 пациентов
В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Коронавирус пошел в рост: Снова выявили более 5000 зараженных за сутки на 15 августа в России. Скончались 119 пациентов

Коронавирус пошел в рост: Снова выявили более 5000 зараженных за сутки на 15 августа в России. Скончались 119 пациентов11 градусников на 60 пациентов выдали пульмонологии ЦГБ Бердска, заявил министр ХальзовЕщё 1883 новостей

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 061 случай в 84 регионах России, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Накануне прирост составил 5 065 случаев, еще днем ранее - 5 057. Между тем этот показатель за 10 августа уже опускался ниже отметки в 5 тысяч (4 985), став самым низким в России с конца апреля, когда в стране начался резкий рост заболеваемости.

За сутки умерли 119 пациентов, еще 6 447 выписаны. Нарастающим итогом в России зарегистрированы 917 884 случая коронавирусной инфекции, 15 617 умерших и 729 411 выписанных. Лечение продолжают 172 856 пациентов.

Заболеваемость в регионах
В Москве за сутки зафиксированы 695 новых случаев COVID-19. Умерли 12 пациентов, выздоровели 1 275 человек.

Еще 162 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 158 - в Свердловской области, 153 - в Московской области, 128 - в Ростовской области, 127 - в Ставропольском крае, 125 - в Нижегородской области, 120 - в Ульяновской области, 119 - в Красноярском крае, 113 - в Иркутской области, 107 - в Омской области, 105 - в Оренбургской области, 103 - в Ханты-Мансийском АО. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

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