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Видео с размахивающим младенцем мужчиной возмутило россиян и полицию

17:41 15.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Судя по подписи к видео, автор сделал его во время отдыха в сочинском экопарке Ажек. И подписал: "Осоловел". Он, взяв ребенка за одну ногу, размахивает им и насвистывает какую-то мелодию.

Видео с размахивающим младенцем мужчиной возмутило россиян и полицию
Жителей Сочи возмутило видео, на котором мужчина размахивает младенцем

Полиция Сочи поводит проверку опубликованного в соцсети видео, на котором молодой мужчина размахивает из стороны в сторону младенцем.

Ролик появился три дня назад и уже набрал более 500 тысяч просмотров и десятки возмущенных комментариев. Судя по подписи к видео, автор сделал его во время отдыха в сочинском экопарке Ажек. Свои действия мужчина прокомментировал так: "Осоловел". При этом на видео он, взяв ребенка за одну ногу, размахивает им и насвистывает какую-то мелодию.

"По факту опубликованного в социальной сети видео сотрудники УВД по городу Сочи проводят проверку, - сообщили  "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Как только будут результаты, сообщим".

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