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Прокурора-взяточника арестовали за помощь в обналичке 40 млн рублей

17:52 15.08.2020 Фото: pexels.com
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Бывшего сотрудника персмской прокуратуры задержали следователи и сотрудники ФСБ. По версии следствия, Сергей Мурай вымогал деньги угрозами реального тюремного срока.

Прокурора взяточника арестовали за помощь в обналичке 40 млн рублей
Экс-прокурора подозревают в получении взятки и в посредничестве

Бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю вменяют несколько эпизодов преступлений. Все они связаны со взятками. Возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток в особо крупном размере, а также пособничество в взяточничестве в крупном размере.

Мурая задержали следователи и сотрудники ФСБ 14 августа 2020 года.

По версии следствия, в 2016 году прокурор угрожал мужчине, что назначит ему наказание — реальное лишение свободы по более тяжкой статье, а также привлечет к наказанию и его родных, если тот не заплатит ему два миллиона рублей.

— Один миллион рублей он получил лично в виде денег, и еще миллион — через посредников в виде иного имущества, — сообщили в Следственном комитете Пермского края. — Кроме того, в 2017 году он же способствовал при получении взятки от предпринимателя должностным лицам службы судебных приставов.

Эти деньги платили за то, чтобы обналичить 40 миллионов рублей через депозитный счет межрайонного отдела УФССП. Непосредственно Мурай передал взятку 600 тысяч рублей от гражданина сотрудникам службы приставов.

Сейчас бывший прокурор находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Также, по данным следствия, в период с июня 2017 года по март 2018 года он совершил еще одно аналогичное преступление.

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