16.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Сказочное везение поджидает 3 знаков зодиака после 15 августа 2020 года. Павел Глоба просит не упустить шанс

20:07 16.08.2020 Фото: pxhere.com
1 4

Известный астролог Павел Глоба рассказал, кому из знаков зодиака повезёт во второй половине августа. Астролог просит использовать шанс, который преподносит удача для улучшения своей жизни.

Сказочное везение поджидает 3 знаков зодиака после 15 августа 2020 года. Павел Глоба просит не упустить шанс
Известный астролог Павел Глоба рассказал, кому из знаков зодиака повезёт во второй половине августа

Представителям разных знаков зодиака с 15 августа судьба предоставит шанс изменить свою судьбу. Некоторые люди встретят человека, который изменит их жизнь. Счастье и удача ожидает на пути тех людей, которые захотят что-то изменить.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, кому из знаков зодиака повезёт во второй половине августа. Астролог просит использовать шанс, который преподносит удача для улучшения своей жизни.

Овен

Представителям данного знака зодиака улыбнётся удача, фортуна будет помогать грамотно использовать свою белую полосу. Начиная с 10 августа, появиться возможность воплотить мечты в реальность. Астрологи рекомендуют, не упустить свой шанс реализовать по максимуму своё везение.

Козерог

Представители данного знака зодиака начнут активно работать над своими ошибками. Всё о чем они так мечтали воплотиться в реальность. Период с 10 августа по 15 будет очень активным и напруженным, начиная с 16, Козероги начнут пожинать плоды своей работы. Под конец недели, люди сумеют отдохнуть и проанализировать сделанную работу. Астрологи советуют отдыхать достойно и получать вознаграждения за свой труд.

Водолеи

Представители данного знака зодиака будут активными на протяжении всего месяца. Черные полосы уйдут на второй план, на их смену придёт удача и счастье в личной жизни. Всё о чем мечтали водолеи воплотится в реальность. Можно будет не только наладить отношение с близкими и дорогими сердцу людьми, но и с руководством, а также с коллегами по работе. Фортуна поможет воплотить мечты в реальность и добиться больших высот.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
3
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы попали в число счастливчиков?Ваш знак назвали?

Аноним, 10 августа 2020 16:28
НВР:
Да.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года 26
01:00 17-08-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 3 августа и Новолуние 19 августа 2020 года
Подробный календарь церковных праздников на август 2020 года 5
22:30 16-08-2020
Подробный календарь церковных праздников на август 2020 года
БердскСкандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска 48
20:36 16-08-2020
Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска
Продал за 3 млн рублей написанную дубинкой картину "Беларусь" Артем Лоскутов из Новосибирска 5
20:31 16-08-2020
Продал за 3 млн рублей написанную дубинкой картину
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия 17
20:23 16-08-2020
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия
БердскСмерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска 15
20:20 16-08-2020
Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска
БердскГотов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров? 27
20:17 16-08-2020
Готов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров?
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день 257
20:17 16-08-2020
2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день
БердскВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей 236
20:13 16-08-2020
Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублей
Лунный календарь стрижек и окрашивания на август 2020 года
20:12 16-08-2020
Лунный календарь стрижек и окрашивания на август 2020 года