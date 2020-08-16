Готов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров?

Готов ли стать мэром Бердска заместитель главы по строительству и дорожному хозяйству Владимир Захаров? "Курьер. Среда. Бердск" решил узнать ответ на этот вопрос. Владимир Николаевич дал ответ. Напомним, как сообщил источник "Курьер. Среда. Бердск", уйти досрочно с поста главы Бердска планирует Евгений Шестернин. Сейчас Евгений Анатольевич участвует в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области по избирательному округу №16. Глава города возглавляет окружной список партии "Единая Россия". Он заявлял новосибирским СМИ, что если его выберут депутатом, то он пойдет в депутаты.
В любом случае срок полномочий Евгения Шестернина истекает в ноябре 2020 года. И если он все-таки останется в кресле главы, то ему предстоит бороться за должность с другими претендентами.
- У меня нет информации, что Евгений Анатольевич планирует уйти с поста главы города, - отметил Владимир Николаевич 13 августа.
Готов ли подать свою кандидатуру на конкурс на пост главы города Владимир Захаров?
- Евгений Шестернин - глава города Бердска, а мы его заместители. Мы в одной команде работаем на развитие города. Плохо или хорошо - судить бердчанам. Никаких обсуждений тем, о которых вы говорите, у главы с нами (заместителями) не было, - сказал Захаров.
И все-таки - хочет ли стать мэром города Владимир Николаевич?
- У нас в городе есть мэр. И я являюсь частью его команды, другие варианты не рассматриваются, - ответил вице-мэр Бердска.
нет.
Нет
Поздравим Захарова и пожелаем ему быть послушным
Будут.
Мэр ивице-мэр.
Не приведи господь!
Нет, нам нужен военный генерал в отставке! Тогда будут изменения, а так смысла нет. Все только обещают и обещают, особенно перед выборами. Выборы пройдут и сразу же все забывают! Нам нужно люди с светлой памятью и здоровыми помыслами и жесткой рукой!
Вот когда Захаров перестанет бояться собственной тени и начнет принимать собственные решения, тогда можно подумать еще.
Неет! Вы что! Руководитель из него никакой, одни отписки,никогда не решает вопросы жителей!Ему,однако,всё "до лампочки"