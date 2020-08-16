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Готов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров?

20:17 16.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Срок полномочий Евгения Шестернина истекает в ноябре 2020 года. Сейчас Евгений Анатольевич участвует в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области. И если он все-таки останется в кресле главы, то ему предстоит бороться за должность с другими претендентами.

Готов ли стать мэром Бердска Владимир Захаров?
Замглавы Бердска Владимир Захаров

Готов ли стать мэром Бердска заместитель главы по строительству и дорожному хозяйству Владимир Захаров? "Курьер. Среда. Бердск" решил узнать ответ на этот вопрос. Владимир Николаевич дал ответ. Напомним, как сообщил источник "Курьер. Среда. Бердск", уйти досрочно с поста главы Бердска планирует Евгений Шестернин. Сейчас Евгений Анатольевич участвует в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области по избирательному округу №16. Глава города возглавляет окружной список партии "Единая Россия". Он заявлял новосибирским СМИ, что если его выберут депутатом, то он пойдет в депутаты.

В любом случае срок полномочий Евгения Шестернина истекает в ноябре 2020 года. И если он все-таки останется в кресле главы, то ему предстоит бороться за должность с другими претендентами.

- У меня нет информации, что Евгений Анатольевич планирует уйти с поста главы города, - отметил Владимир Николаевич 13 августа.

Готов ли подать свою кандидатуру на конкурс на пост главы города Владимир Захаров?

- Евгений Шестернин - глава города Бердска, а мы его заместители. Мы в одной команде работаем на развитие города. Плохо или хорошо - судить бердчанам. Никаких обсуждений тем, о которых вы говорите, у главы с нами (заместителями) не было, - сказал Захаров.

И все-таки - хочет ли стать мэром города Владимир Николаевич?

- У нас в городе есть мэр. И я являюсь частью его команды, другие варианты не рассматриваются, - ответил вице-мэр Бердска.

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От редакции

Хотите видеть в качестве мэра Бердска Владимира Захарова?

1234, 13 августа 2020 16:51
У нас в городе порядочней человека что ли нет??? Пехотинцев достаточно! Нужен руководитель!
Аноним, 16 августа 2020 17:48
Брррррр, такое может присниться только в кошмарном сне.
Аноним, 13 августа 2020 16:56
НВР:
нет.
Аноним, 13 августа 2020 17:06
НВР:
Нет
Аноним, 13 августа 2020 17:32
Захарова хочет видеть мэром, наш почетно-сладкий. Поэтому ни мнение горожан, ни мнение самого Захарова в данном случаи не учитывается.
Поздравим Захарова и пожелаем ему быть послушным
Аноним, 13 августа 2020 22:18
Захаров хотя бы местный, их Бердска! Хотите, чтобы опять новосибирского наместника прислали? Интересно, кого из бердчан горожане хотели бы видеть на посту мэра! Ну если так Захаров не нравится... А я вот считаю, что достойных и подходящих больше нет в городе!
Аноним, 13 августа 2020 22:43
ПРичем тут местный или неместный ?
Аноним, 13 августа 2020 22:44
Достойных плясать под Голубевскую дудку ?
Аноним, 13 августа 2020 23:28
Почетный тоже местный... Со свалкой вас!
Ванга, 14 августа 2020 00:22
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!!! Лукавит Захаров, спит и видит когда попрут Шестернина с поста мэра!!! Думаю и Шурова спит и видит тоже самое!!! Но ни тому ни другой не быть мэром!!!
Аноним, 14 августа 2020 07:09
Эти замы свою работу замов то не тянут,какой мэр из них? Один внятно сказать ничего не может,вторая только говорит да нарядами своими любуется.
Аноним, 14 августа 2020 08:11
А вот и не угадали.
Будут.
Мэр ивице-мэр.
Аноним, 14 августа 2020 00:38
НВР:
Не приведи господь!
Аноним, 14 августа 2020 08:12
НВР:
Нет, нам нужен военный генерал в отставке! Тогда будут изменения, а так смысла нет. Все только обещают и обещают, особенно перед выборами. Выборы пройдут и сразу же все забывают! Нам нужно люди с светлой памятью и здоровыми помыслами и жесткой рукой!
Аноним, 15 августа 2020 00:13
Мазохисты с влечением к жёсткой руке немного достали. Дайте объявление, найдите садистов и развлекайтесь.
Аноним, 14 августа 2020 11:16
Бердск не готов принять Захарова в качестве мэра, та ситуация, когда свой хуже чужого...
Аноним, 14 августа 2020 12:49
Может такого, как Лукашенко в Бердск прислать? А ещё лучше прямо его самого. Сейчас белорусы выставят его под зад коленом и приедет он в Россию убежища искать, вот как раз и сгодится, раз вам местные не по носу...
Аноним, 14 августа 2020 14:41
Нам любой не понравится.Кто и когда любил своего начальника??? Начальник спрашивает с нас много,а мы как правило увиливаем от работы. Трудно руководить парадом??? Голубев плохой-много работает ??? или много получает??7 БОМЖ плохой -вообще не работает и не получает. Кого надо тогда???
Аноним, 14 августа 2020 17:13
"Почетный" г.Бердск мусором завалить хочет и никакие мусороперабатывающие станции строить не собираются.
Аноним, 14 августа 2020 17:09
НВР:
Вот когда Захаров перестанет бояться собственной тени и начнет принимать собственные решения, тогда можно подумать еще.
Аноним, 15 августа 2020 10:59
Вот она вся сущность Захарова - даже в вопросе, который шит белыми нитками, он умудряется выскользнуть - я не я, ничего не знаю, мэр главный, он все решает, я не причем)
111, 15 августа 2020 19:05
Только,неЗахаров, на швейной фабрике не справился
Аноним, 15 августа 2020 20:32
Почему футболистов в другие команды можно сдавать в аренду или продавать, а политиков в другие страны нельзя?
Урфин Джюс, 16 августа 2020 00:11
Глава должен быть неместный. Местный для друзей начнет вопросы решать, покрывать и т.п. Неместный и со стержнем. Ситуацию изучил, решение принял, воплотил в жизнь. Придерживаться одной линии, не ложиться ни под кого. А местный начнет родственникам, друзьям, знакомым раздавать то, что осталось, покрывать, уводить от ответственности. Все остатки уважения к такой власти улетучатся.
Аноним, 16 августа 2020 02:23
100% И со своей новой командой на ключевые посты! И работать на город, а не на отдельные личности! Тогда будет толк!
Аноним, 16 августа 2020 01:05
НВР:
Неет! Вы что! Руководитель из него никакой, одни отписки,никогда не решает вопросы жителей!Ему,однако,всё "до лампочки"
1234, 16 августа 2020 23:12
Просто балабол!!!!! Не каких решений!

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