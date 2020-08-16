Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска

Продолжаются дворовые распри у дома №95 по ул. Островского. Бабушки все также недовольны гремящими самокатами, а матери облитых маслом подростков борются за права своих детей. Напомним, облил отработкой сидящих под кленом у гаражей подростков с музыкальной колонкой житель дома №56 ул. К. Маркса Бердска. Конфликт произошел 8 августа. Мать одного из мальчиков 10 лет Диана смогла отмыть своего ребенка только средством для кафеля, а все вещи пришлось выбросить. Она обратилась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", чтобы донести до жителей мысль о том, что с детьми нельзя так поступать. За громкую музыку можно сделать замечание, выгнать, но не применять насилие. На что она столкнулась с массой негатива и отказалась общаться.
- Хорошо, что это мужчина не курил и не было рядом огня. Если бы масло загорелось, дети могли бы сгореть заживо! - в ужасе рассказывала Диана в первые дни после происшествия.
Высказала свое отношение к произошедшему мама второго мальчика Анна.
- Мужчина мог бы наругать мальчиков, выгнать, но обливать маслом он в любом случае не имел право, - отметила Анна 14 августа.
Дети также всем мешают?
Напомним, в момент беседы с "Курьер. Среда. Бердск" Диана находилась во дворе своего дома №95 по ул. Островского. Мужчина, обливший мальчиков, находился рядом, но отказался общаться. Лишь прокомментировал, что устал гонять подростков. Он живет в соседнем доме. Возможно, мальчики и действительно слишком громко включают музыку, но нормальны ли такие методы?
Между домами этого двора стоят гаражи и клены. Туда постоянно стекаются дети, подростки со всех домов. И они мешают шумом окружающим, но где им еще собираться? Непонятно родителям.
Мешает даже звук проезжающих самокатов бабушкам. Кроме того, бабушки вгоняют детей с соседних домов с детских площадок. Хотя это общественные места и детские городки сделаны для всех детей, отмечают матери.
Полиция разберется?
Напомним, она также написала заявление в полицию, как и Диана, мама первого мальчика. 11 августа дети с родителями давали показания.
Анна вместе с отцом мальчика ждут решения полиции, каким будет окончание проверки. Накажут мужчину или нет. Тогда они уже будут принимать решение о дальнейших действиях.
В главном управлении МВД по Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт обращения. Сейчас проводится проверка.
Прокурор Бердска Роман Сивак отметил, что проконтролирует ход проверки.
- Мы оценим полноту проверки полиции в соответствии с законом. В случае ее неполноты вернем на дополнительную проверку, проконтролируем, чтобы процессуальное решение по этой проверке было законное, - сказал Роман Андреевич "Курьер. Среда. Бердск" 14 августа.
Купите за 55 рублей в фиксрайсе своим детёнышам наушники и пусть у них хоть глаза лопнут от счастливого грохота,но только у них в ушах и не где больше, но соблюдайте правила общежития в человейнике!
Судя по вашим хамским ответами и наплевательскому пупоземельному отношению к соплеменникам с вашим сыном, вы уже сама много лет под галоперидолом да ещё и в берушах, потому соседей и не слышите! Потому у вас и нет друзей, ведь кому захочется, чтобы самоутверждались за чужой счёт и получать за хорошие дела в ваш адрес, в благодарность от вас хамство и плевки ?
Не бывает совсем и не совсем, бывают только хамки унижающие людей по половому признаку, вам дай волю вы концлагеря начнёте строить!
"Человек мужского пола поднявший руку на ребенка зовется подонком и не более."
Существо в юбке, поднявшая язык на честного мужчину, не чуть не лучше хулиганов, наркоманов или ваших любимых алкашей, она им ровня!
Вам конечно хорошо, потому что "ваши гаражи", находятся в 250 метров от вашего 95 Островского дома, но в пяти метрах от 58 дома к. Маркса! Дома в котором вы не живете и вам на его жителей плевать, дома 58 в котором живут в основном только пенсионеры в возрасте и мужчина герой вступившийся за стариков и старушек которых вы ненавидите и теперь ещё судом и милицией пытаетесь лично довести до инсульта, завершить то что ваши детки своим грохотом, хамством и колонками до конца не довели!
Молодой ты ещё.
Качалка может и за гаражами быть и в подвале.
История повторяется.
Но их время прошло.
Почему не на работе?
Почему не на даче?
Вы там совсем обнаглели или отупели? Согласно указу люди 65+ должны щимиться по квартирам, уже четыре месяца от коронавируса
Да и после 65 + в ушах и без детей шумит.
Так вот - тишина есть на кладбище.
Почему нормальные люди ради некоторых меньшинств должны превратить свою жизнь в кладбище?
Тем более, что эти меньшинства сами на кладбище не торопятся.
Удачно брошенный с 9 этажа презерватив, наполненный меркаптаном, переместил этих
нормальных людей куда-то в другое место. Этим летом на лавочке под моим
балконом нормальных пацанов не наблюдаю.
Меркаптан он бросил.
Да за это газовая служба, полиция и жильцы давно бы бошку открутили.
А вообще это покушение на убийство общественно опасным способом.
Хорошо, что чистосердечное признание упрощает наказание.
Похоже у вас семейный подряд, весь день ваш ребёнок стариков до инсульта доводит, яжемамка их через газеты, милицию,суды и лично стариков гнобит, а вечером глава семейства принимает эстафету с подельниками пивасиком на всю ночь, иначе откуда вы знаете, что там твориться за два дома до вашего 95? Спалила всю контору? ! Да вы просто семья пытающаяся всех пенсионеров на ваше любимое кладбище в рекордные сроки отправить!
"Почему нормальные люди ради некоторых меньшинств должны превратить свою жизнь в кладбище?"
Дайте критерий нормальности? Кто вам сказал , что вы нормальная? У вас справка есть где написано , что лично вы нормальная?
"Тем более, что эти меньшинства сами на кладбище не торопятся."
Да у вас просто наполеоновская мания величия, для вас 105 тысяч жителей Бердска "меньшинство",а ваша криминальная семейка "большинством" вдруг стала?
Под кличкой аноним из 105 000 жителей только вы один страдаете от шума.
Не на надо считать себя большинством, а то будет как с наполеоном.
Кстати, а у вас справка есть?
Досвидания.
Вы из какого года пишете?
Или вообще из Белоруси?
Надеюсь их нет или они уже срочно съехали.
"Доктор почему я хороший, а всегда один? А это быдло со мной таким хорошим дружить не хочет?"
Достаточно одного такого борца за права собак, за цветочки, за тишину, за старые покосившиеся деревья, за место на лавочке, что бы испортить настроение всему дому.