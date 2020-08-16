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Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска

20:36 16.08.2020, Алена Романцова Фото: Жителей двора
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Между домами этого двора стоят гаражи и клены. Туда постоянно стекаются дети, подростки со всех домов. И они мешают шумом окружающим, но где им еще собираться? Непонятно родителям.

Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска
Детей гоняют справедливо или нарушают их права?

Продолжаются дворовые распри у дома №95 по ул. Островского. Бабушки все также недовольны гремящими самокатами, а матери облитых маслом подростков борются за права своих детей. Напомним, облил отработкой сидящих под кленом у гаражей подростков с музыкальной колонкой житель дома №56 ул. К. Маркса Бердска. Конфликт произошел 8 августа. Мать одного из мальчиков 10 лет Диана смогла отмыть своего ребенка только средством для кафеля, а все вещи пришлось выбросить. Она обратилась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", чтобы донести до жителей мысль о том, что с детьми нельзя так поступать. За громкую музыку можно сделать замечание, выгнать, но не применять насилие. На что она столкнулась с массой негатива и отказалась общаться.

- Хорошо, что это мужчина не курил и не было рядом огня. Если бы масло загорелось, дети могли бы сгореть заживо! - в ужасе рассказывала Диана в первые дни после происшествия.

Высказала свое отношение к произошедшему мама второго мальчика Анна.

- Мужчина мог бы наругать мальчиков, выгнать, но обливать маслом он в любом случае не имел право, - отметила Анна 14 августа.

Дети также всем мешают?

Напомним, в момент беседы с "Курьер. Среда. Бердск" Диана находилась во дворе своего дома №95 по ул. Островского. Мужчина, обливший мальчиков, находился рядом, но отказался общаться. Лишь прокомментировал, что устал гонять подростков. Он живет в соседнем доме. Возможно, мальчики и действительно слишком громко включают музыку, но нормальны ли такие методы?

Между домами этого двора стоят гаражи и клены. Туда постоянно стекаются дети, подростки со всех домов. И они мешают шумом окружающим, но где им еще собираться? Непонятно родителям.
Мешает даже звук проезжающих самокатов бабушкам. Кроме того, бабушки вгоняют детей с соседних домов с детских площадок. Хотя это общественные места и детские городки сделаны для всех детей, отмечают матери.

Полиция разберется?

Напомним, она также написала заявление в полицию, как и Диана, мама первого мальчика. 11 августа дети с родителями давали показания.

Анна вместе с отцом мальчика ждут решения полиции, каким будет окончание проверки. Накажут мужчину или нет. Тогда они уже будут принимать решение о дальнейших действиях.

В главном управлении МВД по Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт обращения. Сейчас проводится проверка.

Прокурор Бердска Роман Сивак отметил, что проконтролирует ход проверки.

- Мы оценим полноту проверки полиции в соответствии с законом. В случае ее неполноты вернем на дополнительную проверку, проконтролируем, чтобы процессуальное решение по этой проверке было законное, - сказал Роман Андреевич "Курьер. Среда. Бердск" 14 августа.

Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска
Скандал во дворе: гоняют детей за шум от самокатов и громкую музыку в дворе с облитыми маслом мальчиками на ул. Островского №95 Бердска
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От редакции

Имеют право так относиться к детям?

Аноним, 14 августа 2020 14:49
Мамам не надо возмущаться ,а пусть собираются дети не в общественных местах и нарушают покой окружающих,а собираются в квартирах и мамы пускай слушают маты и музыку в пределах своей квартиры Мам заставить восстановить разрушенные самокатами поребрики
Аноним, 14 августа 2020 19:27
Не слишком много судейских полномочий на себя взяли?
Аноним, 14 августа 2020 20:26
Жители дома 58, почему вы не вышли и не облили 9 числа товарищей на машине стоящих в плотную к вашему дому с гремяшей музыкой у вас под окнами, которые пили и делали свои нужды там же. Где логика? А дети вам мешают.......
Аноним, 14 августа 2020 20:55
Вы такие правильные, дети значит должны дома сидеть, а пьющие мужики у вас под окнами и писающие там же это норма, а ещё лучше у вас на детской площадке в кругу распивают пиво, матом ругаются и днем и ночью так вас это все устраивают.....
Аноним, 14 августа 2020 20:57
Мамы выпинывают своих детей с утра пораньше, чтобы не мешались им, зато их дети нарушают покой жителей дома.
Аноним, 14 августа 2020 20:59
Дети вам мешают, а пьющие у вас на лавочке вам не мешают?
А пьющие взрослые это те самве выросшие дети. Которым было нечнм заняться. Кроме гаражей, а проявить себя хочется. Вот и проявляют каждый в своей возрастной категории., 16 августа 2020 13:16
А пьющие взрослые это те самые выросшие дети, которым было нечем заняться кроме гаражей, а проявить себя хочется. Вот и проявляют каждый в своей возрастной категории.
evro, 14 августа 2020 15:58
Я не поняла, подростки ночью что-ли шумели? Если днем, то пусть идут лесом все. У меня под окнами весь день дети носятся, кричат,визжат,смеются, ну и музыку слушают и не всегда тихо. Ну и что? А где им еще это делать как ни на улице днем? P.S.: это не мои дети,а то сейчас начнется....
Аноним, 14 августа 2020 18:37
Вы, дамочка, еще не созрели до того, когда "шумные дети" засядут у вас под окном с переносной блютусовской колонкой и врубят вам рэп, что вы вы наслаждались этой какофонией с утро до ночи. Они же дети! Я же мать! Уважение надо иметь к окружающим. И не шуметь в общественных местах. Есть такое правило для культурных людей. Советую и вам быть культурной.
Аноним, 14 августа 2020 19:35
" ну и музыку слушают и не всегда тихо. Ну и что? "

Купите за 55 рублей в фиксрайсе своим детёнышам наушники и пусть у них хоть глаза лопнут от счастливого грохота,но только у них в ушах и не где больше, но соблюдайте правила общежития в человейнике!
Аноним, 15 августа 2020 21:41
Беруши себе купите и будет вам счастье. И пачку галоперидола.
Аноним, 16 августа 2020 12:29
" Аноним, 15 августа 2020 21:41Беруши себе купите и будет вам счастье. И пачку галоперидола."

Судя по вашим хамским ответами и наплевательскому пупоземельному отношению к соплеменникам с вашим сыном, вы уже сама много лет под галоперидолом да ещё и в берушах, потому соседей и не слышите! Потому у вас и нет друзей, ведь кому захочется, чтобы самоутверждались за чужой счёт и получать за хорошие дела в ваш адрес, в благодарность от вас хамство и плевки ?
Ольга, 14 августа 2020 17:25
Если дети шумят днем, то какие претензии? Мужчину считаю надо наказать за самоуправство, даже если и нахамили ему. Это надо додуматься облить маслом 11 летнего ребенка. Настоящие мужики всегда договорятся с мальчишками. Можно всегда договориться. Желаю маме довести дело до штрафа как минимум.
Аноним, 14 августа 2020 18:40
Да уж надо было оборвать пацанам уши, или надавать по шее. Как настоящему мужику.
Олеся, 14 августа 2020 19:57
Если уж так этому мужику мешали подростки, то хотя бы не маслом, а водой их окатил что ли....Пусть даже холодной
Какая разница, 16 августа 2020 12:11
Просто это не совсем мужчина. Человек мужского пола поднявший руку на ребенка зовется подонком и не более. На пьян у подьезда рука ведь не поднялась. Ведь знает, что получит по сусалам. А на ребенка можно.. Да и по закону до 10.00 шум до опребеленных децибел допустим. Не устраивает шум вызывайте полицию. Все остальное это самоуправство.
Аноним, 16 августа 2020 12:32
" Какая разница, 16 августа 2020 12:11Просто это не совсем мужчина."
Не бывает совсем и не совсем, бывают только хамки унижающие людей по половому признаку, вам дай волю вы концлагеря начнёте строить!
"Человек мужского пола поднявший руку на ребенка зовется подонком и не более."

Существо в юбке, поднявшая язык на честного мужчину, не чуть не лучше хулиганов, наркоманов или ваших любимых алкашей, она им ровня!
Енг, 14 августа 2020 18:45
Подростки гуляют днём(не ночью) . Инцидент с мужчиной произошёл днём. Гаражи находятся далеко от его окон и музыка не могла мешать ему.
Аноним, 14 августа 2020 18:54
Не представляете как еще могла. Особенно, когда это обезьяний рэп!
Аноним, 14 августа 2020 19:44
"Гаражи находятся далеко от его окон и музыка не могла мешать ему."

Вам конечно хорошо, потому что "ваши гаражи", находятся в 250 метров от вашего 95 Островского дома, но в пяти метрах от 58 дома к. Маркса! Дома в котором вы не живете и вам на его жителей плевать, дома 58 в котором живут в основном только пенсионеры в возрасте и мужчина герой вступившийся за стариков и старушек которых вы ненавидите и теперь ещё судом и милицией пытаетесь лично довести до инсульта, завершить то что ваши детки своим грохотом, хамством и колонками до конца не довели!
Аноним, 14 августа 2020 21:14
И днем можно привлечь к ответственности, достаточно вызвать комиссию или самим смерить уровень ДБ, днем допустимый уровень 40 ДБ, ночью 30 ДБ.
Аноним, 14 августа 2020 22:44
Аноним, вы про какие ДБ речь ведёте? Про те, что Лавров сказал?! С дуба рухнули, в квартирах не могут добиться тишины...
Аноним, 15 августа 2020 01:23
Если для тупых не доходит: допустимый уровень децибелов днем от 40 ДБ до 60 ДБ возле дома.
Аноним, 14 августа 2020 21:06
Жители дома 58 что же вы сидите? У вас с воскресенья под окнами гуянка идёт, как вечер наступает так музыка орет и не из колонки а из машин стоящих у вас под окнами в плотную!!!!
Аноним, 15 августа 2020 01:19
Ваши знакомые что ли подъезжают и издеваются над жителями дома 58
Аноним, 15 августа 2020 01:53
Дружки что ли ваши стоят с машин долбят возле дома 58.
Аноним, 15 августа 2020 14:11
Нет не дружки, а ваши жильцы.....
Аноним, 15 августа 2020 12:42
Если подростки пойдут вместо лавочки в качалку, то тогда жильцы будут щемиться по углам и бояться окна и рот открыть. Забыли свою молодость и 90-тые?
Аноним, 16 августа 2020 18:52
да не пойдут они в качалки У их мамок в кармане пусто.А за занятия платить надо
Аноним, 16 августа 2020 21:36
Ахаха.
Молодой ты ещё.
Качалка может и за гаражами быть и в подвале.
История повторяется.
Никита, 15 августа 2020 12:48
Подождем, когда они вырастут. Тогда отработка уже точно не поможет. Скажут я с детства слушаю под окнами музыку и всегда всё было хорошо.Потом не удивляйтесь, родители, что ваши дети кому-то могут мешать, если вы не объясняете им, что нужно учитывать так же интересы окружающих.
Аноним, 15 августа 2020 15:14
Нарожают детей и не занимаются ими от слова совсем! Воспитанием занимается улица, как с утра выставят их за порог, так до самой ночи! И это по всему городу. Где участковый интересно? Ленина, 30 все лето покоя нет, орут денно и нощно, задолбали своими самокатами, купленным на путинские пособия. Полный дом пожилых людей, невозможно окна закрыть, а этим быдловатым мамашкам, как в той поговорке, хоть... В глаза, им божья роса. Какие сами, таких и плодят!
Гость, 15 августа 2020 22:45
Сколько же в вас ненависти, уважаемый аноним, ужас!!! Как же вы живёте!!! Ненависть к людям, к детям, кошмар!!!
Аноним, 15 августа 2020 18:30
Бердчане в своей желчи захлебываются.
Аноним, 15 августа 2020 21:47
Это не бердчане, это бывшие партработники, которые привыкли, что их взгляда должны бояться.
Но их время прошло.
Аноним, 15 августа 2020 21:49
А чё эти недовольные дома днем сидят?
Почему не на работе?
Почему не на даче?
Аноним, 16 августа 2020 12:40
"А чё эти недовольные дома днем сидят?Почему не на работе?Почему не на даче?"
Вы там совсем обнаглели или отупели? Согласно указу люди 65+ должны щимиться по квартирам, уже четыре месяца от коронавируса
Аноним, 16 августа 2020 21:38
Так задавайте вопросы указу, а не детям.
Да и после 65 + в ушах и без детей шумит.
Аноним, 15 августа 2020 21:52
Некоторые тут хотят тишины.
Так вот - тишина есть на кладбище.
Почему нормальные люди ради некоторых меньшинств должны превратить свою жизнь в кладбище?
Тем более, что эти меньшинства сами на кладбище не торопятся.
Аноним, 15 августа 2020 23:32
Сидела тут на лавочке компания нормальных ублюдков с пивасиком и матершиной.
Удачно брошенный с 9 этажа презерватив, наполненный меркаптаном, переместил этих
нормальных людей куда-то в другое место. Этим летом на лавочке под моим
балконом нормальных пацанов не наблюдаю.
Аноним, 16 августа 2020 00:09
Хаха.
Меркаптан он бросил.
Да за это газовая служба, полиция и жильцы давно бы бошку открутили.
А вообще это покушение на убийство общественно опасным способом.
Хорошо, что чистосердечное признание упрощает наказание.
Аноним, 16 августа 2020 12:50
" Аноним, 15 августа 2020 21:52Некоторые тут хотят тишины.Так вот - тишина есть на кладбище."

Похоже у вас семейный подряд, весь день ваш ребёнок стариков до инсульта доводит, яжемамка их через газеты, милицию,суды и лично стариков гнобит, а вечером глава семейства принимает эстафету с подельниками пивасиком на всю ночь, иначе откуда вы знаете, что там твориться за два дома до вашего 95? Спалила всю контору? ! Да вы просто семья пытающаяся всех пенсионеров на ваше любимое кладбище в рекордные сроки отправить!
"Почему нормальные люди ради некоторых меньшинств должны превратить свою жизнь в кладбище?"
Дайте критерий нормальности? Кто вам сказал , что вы нормальная? У вас справка есть где написано , что лично вы нормальная?
"Тем более, что эти меньшинства сами на кладбище не торопятся."

Да у вас просто наполеоновская мания величия, для вас 105 тысяч жителей Бердска "меньшинство",а ваша криминальная семейка "большинством" вдруг стала?
Аноним, 16 августа 2020 21:44
Аноним, 16 августа 2020 12:50
Под кличкой аноним из 105 000 жителей только вы один страдаете от шума.
Не на надо считать себя большинством, а то будет как с наполеоном.
Кстати, а у вас справка есть?
Досвидания.
Аноним, 16 августа 2020 21:51
...милицию?
Вы из какого года пишете?
Или вообще из Белоруси?
Аноним, 16 августа 2020 22:01
Существо, которые считает всех вокруг быдлом, расскажите о своих детях.
Надеюсь их нет или они уже срочно съехали.
Аноним, 16 августа 2020 14:28
Достали быдломамки и их быдлодетки! Каковы сами, таковы и сани. Рожают себе подобных, как они сами говорят будущих "налогоплательщиков"...) Нынешних детей даже словом "дети" нельзя назвать...
Аноним, 16 августа 2020 21:49
Анекдот:
"Доктор почему я хороший, а всегда один? А это быдло со мной таким хорошим дружить не хочет?"
Аноним, 16 августа 2020 21:56
Да уж.
Достаточно одного такого борца за права собак, за цветочки, за тишину, за старые покосившиеся деревья, за место на лавочке, что бы испортить настроение всему дому.

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