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Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия

20:23 16.08.2020 Фото: pixabay.com
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В середине августа стало известно сразу о нескольких новшествах, которые касаются пособий на детей. В частности, к 1 сентября. Как меняется порядок выплат и что нужно сделать, чтобы их получить.

Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия
Опережающая выплата к 1 сентября и повышенные пособия. Сколько денег теперь могут получить родители за детей
Сюжет: Все пособия Путина
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия

Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособияВыплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублейЕщё 264 новостей

В середине августа стало известно сразу о нескольких новшествах, которые касаются пособий на детей. В частности, к 1 сентября. Как меняется порядок выплат и что нужно сделать, чтобы их получить.
На сколько могут вырасти пособия на детей

Министерство труда и социальной защиты сейчас готовит проект о дифференцированном пособии на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это связано с тем, что после получения выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей вырос до уровня прожиточного минимума. Теперь Минтруд вместе с регионами рассчитывает количество семей, которые нуждаются в выплате увеличенных пособий.

С 1 июня размер пособий на детей 3–7 лет в среднем по России составляет половину регионального прожиточного минимума ребёнка. В среднем это 5,5 тысячи рублей. В Минтруде рассматривают возможность увеличить его для нуждающихся семей до 100% от прожиточного минимума на ребёнка.

Пока проект находится в стадии разработки и может быть принят к 1 января 2021 года. Впрочем, различные формы социальной поддержки семей с детьми есть уже сейчас. В том числе они касаются выплат к 1 сентября.
Как будут выплачивать пособия к 1 сентября

12 августа стало известно, что к началу нового учебного года жители Московской области получат так называемую опережающую выплату детского пособия. Это значит, что сейчас его выдадут сразу за два месяца: август и сентябрь. С таким заявлением выступила пресс-служба Министерства социального развития региона.

В ведомстве пояснили, что после опережающей выплаты следующее детское пособие родители получат уже в октябре. Напомним, что размер стандартного ежемесячного пособия зависит от региона. В Подмосковье сейчас установлены такие выплаты: на детей до полутора лет — 2296 рублей, от полутора до трёх лет — 4376 рублей, от трёх до семи лет — 1148 рублей, от семи и старше — 576 рублей.

Не все родители знают, что имеют право на компенсационные выплаты. В Москве, например, есть целый ряд мер поддержки для многодетных семей.

В частности, они имеют право на компенсационные выплаты за школьную форму, которые можно получить на каждого ребёнка. Даже если он учится не только в школе, но и в колледже.

— Право семьи на выплату определяется на 1 сентября. Компенсацию за покупку школьной формы можно получить один раз в течение учебного года, — гласит официальная информация на сайте мэра Москвы mos.ru.

Какие дополнительные пособия на детей можно получить в августе

В период пандемии семьям были выплачены пособия на детей до трёх лет в размере 5000 рублей. Их выдавали за три месяца: апрель, май, июнь. В июне были выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В июле 10 000 платили на всех детей с момента рождения до 16 лет.

На июньскую выплату нужно было подавать заявление. Она не проводилась автоматически. Соответственно, как поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, если родители заявление не подали, то денег не получили. Июльские пособия назначали автоматически тем, кто уже получил июньскую выплату.

— Те люди, которые ещё не получили эти выплаты, могут обратиться за ними до 1 октября 2020 года, — рассказала Оксана Красовская. — Будет ли выплата в размере 10 000 рублей на детей в связи с пандемией в августе, неизвестно. Пока такого решения принято не было.

Выплаты от ПФР. Особый порядок оформления документов в августе

12 августа Пенсионный фонд сообщил о том, как сейчас оформляют документы и делают выплаты получателям пенсии по потере кормильца, инвалидности и материнский капитал.

— Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, не нужно обращаться в ПФР, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплату пенсии. До конца августа прохождение обучения подразумевается по умолчанию. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца, — сообщили в ПФР.

С 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, который касается и детей. В это время вся процедура оформления документов происходит исключительно на основе данных медицинских учреждений. Инвалиду не нужно посещать бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности тоже происходит заочно.

— При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, её срок автоматически продлевается на полгода. То же самое касается и права на пенсию и другие выплаты, — уточняют в ПФР.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы тоже не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Как поясняют в ПФР, если период выплаты истекает до 1 октября, выделение денег продлевается автоматически.

Источник: life.ru

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От редакции

Ждете выплат и пособия?

Аноним, 14 августа 2020 17:08
НВР:
очень ждем выплат
Аноним, 16 августа 2020 01:18
НВР:
Конечно жду нужно собирать детей в школу и в сад.
Ольга, 16 августа 2020 01:25
НВР:
Да,нужно одеть детей к школе и детсад
Аноним, 16 августа 2020 01:55
НВР:
Как подать заявление ? Можно через госуслуги ?
Дина, 16 августа 2020 03:25
Ой как надоело.все ждут ещё по 10 в августе.третью выплату.если все слухи о 2 волне правда,не считаю нужным тратиться на одежду и канц.товары.не я придумала пандемию.будьте добры оплатить.10тысяч копейки по большому счету.и не надо мне писать родила и бла бла.будь добра содержи сама.так и делаю,и кстати одна,но если вопрос стоит ребром.СВОИ ДЕНЬГИ 25ТЫСЯЧ НА ДВОИХ ТРАТИТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ.И ПОТОРОПИТЕСЬ.БРЮКИ ЕЩЕ НАДО ШВЕЕ ОТНЕСТИ
Аноним, 16 августа 2020 03:58
НВР:
Очень ждём
Аноним, 16 августа 2020 04:26
НВР:
Жду
Аноним, 16 августа 2020 05:09
НВР:
Да обезательно
Аноним, 16 августа 2020 06:08
НВР:
Да
Аноним, 16 августа 2020 09:28
НВР:
Ничего нового,хоть мы и многодетная семья,под эту выплаты не попадаем.
Аноним, 16 августа 2020 11:56
НВР:
Вот я не пойму от 1 до 7 повышают а если 12 ему то он уже работать должен? Да ему в 12 гораздо больше надо чем в 7 или 5
Аноним, 16 августа 2020 12:09
НВР:
Выплата очень нужна к школе.
Аноним, 16 августа 2020 16:47
НВР:
Жду 10000 на каждого ребенка с 3 до 16.
Аноним, 16 августа 2020 16:49
НВР:
Здравствуйте в Иркутске пособия на детей копеечные почему???.
Аноним, 16 августа 2020 21:51
НВР:
Надеемся
Наталья, 16 августа 2020 21:53
Жду
Елена, 16 августа 2020 21:54
НВР:очень нужна выплата в августе надеемся и ждем

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