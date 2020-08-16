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Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска

20:20 16.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам отца Владимира (Бирюкова), человек умирает тогда, когда его душа готова для вечной жизни. «Будем молиться, чтобы она попала в царствие небесное», рассказал батюшка после отпевания убитой ломовозом 17-летней Анны.

Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска
Отец Владимир: "Господу нужны лучшие"
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из Бердска

Смерть юных: Почему Бог допускает трагическую гибель молодых и безгрешных, объяснил священник из БердскаПростились с убитой ломовозом 17-летней Анной одноклассники и родные в БердскеЕщё 367 новостей

Настоятель бердского Преображенского храма отец Владимир (Бирюков) рассказал «Курьер. Среда. Бердск», почему трагически погибают молодые люди, подающие надежды и не успевшие нагрешить на этой земле. «Лучшие нужны там», - пояснил батюшка, показав глазами на небо.

Священник отпевал 17-летнюю Анну, которая скончалась 12 августа — ее насмерть сбил многотонный ломовоз на базе КамАЗа на одном из перекрестков в Бердске. 14 августа одноклассники, друзья и родные постились с Аней. В Сретенском храме, где прошел обряд отпевания, было полно народу. Все плакали, не веря в смерть девушки — отличницы, медалистки, гордости школы и надежды матери.

- Понимаете, кто-то доживает до 90 лет, кто-то в молодости умирает. И в писании написано, что зрелость не числом лет определяется. Неизвестно, когда душа созреет для вечности, - пояснил отец Владимир. - Мы же приходим в этот мир не для земной жизни. А для того, чтобы приготовиться к вечной жизни. И время подготовки у каждого человека разное. Но мы порой не ценим время. Думаем, что багаж времени у нас огромный и тратим его впустую. Часы идут, годы летят, время уходит. И мы не успеваем что-то важное сделать. А другие успевают много сделать. Есть душа, разум и чувства. Их мы должны воспитать, чтобы попасть в царствие небесное.

-Аня попадет туда?

- Мы будем молиться, просить. Прошло отпевание, молитва за людей крещеных, просили у Бога. Мы надеемся и просим у Господа, чтобы он простил согрешения вольные или невольные и упокоил ее душу. Конечно, девочка еще совершенно юная, той чаши грехов, которую мы хлебнули в жизни не успела нагрешить. Поэтому будем молиться, чтобы Господь душу ее чистую и святую принял в небесную обитель.

-Но это же несправедливо?

- Она успела, сумела собрать в своей душе и трудолюбие. Ведь нужно сидеть, копаться в книжках, усердно трудиться. Это очень хорошее качество. Поэтому желаем ей только царствия небесного, вечного продолжения жизни. И молимся за это вместе с ее одноклассниками, друзьями и подругами. Господь, как садовник: приходит в сад и смотрит — яблочки созрели, нужно собрать. А эти еще не созрели. Собирает созревшие плоды. Нам, конечно, скорбно, что девочка не успела пожить долго. Но она успела собрать в своей души столько добродетели.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитете возбудил уголовное дело против водителя ломовоза, совершившего смертельное ДТП. Трагедия потрясла весь город, никого не оставив равнодушным. Люди недоумевают, что в таком юном возрасте уходят прекрасные люди с большим будущим, а пьяницы и насильники «коптят небо» до самой старости. Видимо, отбросы общества не нужны Богу....

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От редакции

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Аноним, 15 августа 2020 15:25
А несчастные жертвы маньяков-убийц тоже умирают, когда душа готова к вечной жизни ?? Да, Бирюков, иногда лучше молчать, чем говорить. Когда лапшу на уши народу вешаешь!
Аноним, 15 августа 2020 15:45
Успокоил прям всех. И в гибели человека нашёл позитивный момент, молодец))
В 21-ом-то веке верить в загробную жизнь, я немного в шоке... По-моему, авторов подобных мистических мыслей уже пора лечить галоперидолом
Поросёнок Пётр, 15 августа 2020 17:54
Типичное религиозное словоблудие и демагогия 80-ого уровня, человек погибает при внешнем физическом воздействии, не смотря на возраст, благодаря действующим в нашей Вселенной законам физики, вот и всё.
Будьте осторожны и бдительны, помните, что у крупного транспорта, не оборудованного современными средствами видеообзора, есть слепые зоны и водитель может вас просто не заметить при манёврах.
Аноним, 15 августа 2020 20:21
Да большинство водятлов при повороте смотрят, что бы не задеть машины. (Придётся платить) А на пешеходов не обращают внимания: их жизнь- копейка!
Просто Вася, 15 августа 2020 18:08
Камаз не просто остановить, а девушка вне зоны пешеходного перехода и как она камаз не увидела.
Наталья, 15 августа 2020 20:17
Согласна с Васей. Девочку , конечно, очень жалко. Но не услышать многотонный Камаз?
Аноним, 15 августа 2020 20:22
Вася, включи мозг!
Юрий Шпедт, 15 августа 2020 21:44
Впрыскивая в незрелые умы опиум, попы хладнокровны как паталогоанатомы....
Ты посмотри, что несёт!?? Врёт и без румянца. Елейным голосом пробиваясь в массы трудящихся и эксплуататоров.
Nomad47, 16 августа 2020 08:32
Вот оказывается что, водитель исполнил волю божью,а мы грешники не понимаем.
Аноним, 16 августа 2020 11:27
НВР:
Да
Аноним, 16 августа 2020 12:34
Когда человек умнеет, ему становится стыдно за то, чем он гордился раньше.
Когда он, человек, становится мудрым, он за это же просит у Бога и людей прощение.
Ольга, 16 августа 2020 14:59
НВР:
Религию придумали евреи,они же назвали её "опиум для народа"
Аноним, 16 августа 2020 16:36
"хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем" (В.Высоцкий)
Аноним, 16 августа 2020 22:49
Никакие слова, что Бог заберает лучших, не успокоят души родителей. Ведь они родили ее, ростили, учили. Строили планы на будущее! Представляли, как она замуж выйдет, внуков им подарит. Я сама мама двоих детей и не понимаю, почему же так не справедливо поступает Бог! Как родителям это понять и принять?
Аноним, 16 августа 2020 23:31
Хочется спросить: "ВЫ, постоянно выливающие свою ненависть на православие, отчего такие злые? Вас чем-то обидел монах Владимир? Он к вам пришел домой и стал учить жить? Он у вас что-то украл?"
Сколько помню, идут к нему. Почему? Наверное, потому, что нет ответов на многие вопросы. А самое главное, когда приходит горе, то храм - это единственное место для многих, где можно услышать утешение и обрести надежду. Вы, сильные, уверенные в себе, кому жизнь - игра и развлечение, промолчите, пройдите мимо. Может это тот колодец, к которому вы еще вернетесь???

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