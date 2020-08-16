Ограбила старика: вытащила из кармана кошелек в подъезде 19-летняя жительница Академгородка

Грабительница зашла следом за пенсионером и похитила кошелек с деньгами и картой в одном из домов в микрорайоне "Щ" в Новосибирске. Полицейские вычислили начинающую преступницу.

Подозреваемую в грабеже оперативно задержали

В Советском районе Новосибирска полицейские задержали подозреваемую в совершении грабежа, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции №10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали 19-летнюю ранее не судимую жительницу Советского района, подозреваемую в совершении грабежа.

Полицейские установили, что 14 августа текущего года в Советском районе девушка зашла следом за пожилым мужчиной, 1939 года рождения, в подъезд дома по улице Демакова и открыто похитила из кармана его брюк кошелек, в котором находились 4 тысячи рублей и банковская карта. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.