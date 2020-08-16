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Растаял лед Гренландии до точки невозврата. Чем это грозит Земле?

11:20 16.08.2020 Фото: NASA/Maria José Viñas
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В последние годы потеря льда была настолько значительной, что это привело к заметным изменениям в гравитационном поле над Гренландией.

Растаял лед Гренландии до точки невозврата. Чем это грозит Земле?
Гренландский ледяной щит растаял до точки невозврата

Ледяной щит Гренландии растаял до точки невозврата, и усилия по замедлению глобального потепления уже не остановят его разрушение, утверждают ученые из Университета штата Огайо.

«Даже если мы вернемся к климату, который был у нас 20−30 лет назад, щит все равно продолжит быстро терять массу», — цитирует CNN соавтора исследования, профессора Иэна Ховата.

Гренландский ледяной щит сбрасывает в океан более 280 миллиардов метрических тонн тающего льда каждый год. Это делает его крупнейшим источником повышения уровня Мирового океана. В последние годы потеря льда была настолько значительной, что это привело к заметным изменениям в гравитационном поле над Гренландией.

Таяние льда в Гренландии способствует повышению уровня моря более чем на миллиметр каждый год. Исследование также показало, что ледяной щит отступает быстрыми «толчками», что приводит к непредсказуемому повышению уровня Мирового океана и затрудняет подготовку к последствиям.

Если изменение климата будет продолжаться такими же темпами, скорость таяния щита будет еще выше, а последствия будет сложно спрогнозировать, говорят ученые.

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От редакции

Грядет апокалипсис?

Аноним, 16 августа 2020 11:49
помню со школы: Гренландия 3-4 тыс. лет назад была зелёным островом, там селился человек. Думаю, ничего страшного не произойдёт, если ледники растают, лишь климат Канады станет мягче.
Аноним, 16 августа 2020 12:40
Вопрос на уроке географии: "Чем может обернуться для жителей планеты быстрое таяние снегов Гренландии?"
Ответ. "Гренландия далеко и нам все равно. Пусть таят".

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