Растаял лед Гренландии до точки невозврата. Чем это грозит Земле?

В последние годы потеря льда была настолько значительной, что это привело к заметным изменениям в гравитационном поле над Гренландией.

Гренландский ледяной щит растаял до точки невозврата

Ледяной щит Гренландии растаял до точки невозврата, и усилия по замедлению глобального потепления уже не остановят его разрушение, утверждают ученые из Университета штата Огайо.

«Даже если мы вернемся к климату, который был у нас 20−30 лет назад, щит все равно продолжит быстро терять массу», — цитирует CNN соавтора исследования, профессора Иэна Ховата.

Гренландский ледяной щит сбрасывает в океан более 280 миллиардов метрических тонн тающего льда каждый год. Это делает его крупнейшим источником повышения уровня Мирового океана. В последние годы потеря льда была настолько значительной, что это привело к заметным изменениям в гравитационном поле над Гренландией.

Таяние льда в Гренландии способствует повышению уровня моря более чем на миллиметр каждый год. Исследование также показало, что ледяной щит отступает быстрыми «толчками», что приводит к непредсказуемому повышению уровня Мирового океана и затрудняет подготовку к последствиям.

Если изменение климата будет продолжаться такими же темпами, скорость таяния щита будет еще выше, а последствия будет сложно спрогнозировать, говорят ученые.