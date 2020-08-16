"Бей москвича": Суд оправдал контрактников по делу о драке у сельского клуба в Новосибирской области

Образовалась черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы, утверждал потерпевший. Но суд не нашел связи между "диагнозом" и конфликтом праздновании дня села Увальское Татарского района.

Новосибирский суд не нашел связи между ударами и травмами в сельской драке с участием военного

Суд оправдал двоих новосибирцев по делу о драке, не найдя связи между нанесенными ударами, которые признал подсудимый, и травмами головы у потрепевшего. С контрактником, который также проходил по делу, пострадавший примирился.

Новосибирский гарнизонный военный суд оправдал жителей Новосибирской области Сергея Горшкова и Романа Лактюшина по ч. 1 ст. 115 УК РФ (нанесение легкого вреда здоровья). В их действиях не нашли состава преступления, сказано в приговоре.

Потерпевший заявил, что во время празднования дня села Увальское Татарского района Новосибирской области рядом с клубом у них произошел конфликт. В ходе него молодому человеку нанесли не менее 15 ударов по разным частям тела, от которых у него образовалась черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы, утверждал потерпевший.

Во время суда он уменьшил число ударов в своих показаниях и заявил, что Лактюшин к нему «насилия не применял вообще, а лишь подбадривал нападавших криками „бей москвича“».

Подсудимый Горшков признал, что нанес потерпевшему удар в подбородок и пять ударов по телу. После этого пострадавшего госпитализировали с травмой головы, рассказал его отец, передает Тайга.инфо.

Драка произошла 8 июня 2019 года, заключение судмедэксперта с описанием травм потерпевшего было получено лишь 3 сентября того же года. Однако спустя год после происшествия комиссия экспертов решила, сравнение данных о «виде, механизме и давности причинения [травм] с данными о насилии, примененном Горшковым, позволяет исключить возможность причинения перечисленных повреждений указанным подсудимым».

Суд решил, что на Горшкова, несмотря на признание ударов, не нужно заводить дело по ст. 116 УК РФ (побои), так как он ранее не привлекался к административной ответственности по той же статье. В словах другого подсудимого Лактюшина «бей москвича» судья не нашел подстрекательства к насилию.

Также подсудимым по делу проходил военнослужащий по контракту Даниил Поляков. Дело в отношении него прекратили в связи с примирением сторон, сказано в постановлении суда.