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Деньги на тесты по COVID-19, маски и антисептики дают вредным производствам Бердска

11:06 16.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Срок подачи заявления на выплаты продлен до 1 октября, список мероприятий расширен. Обращаться следует в бердскую мэрию.

Деньги на тесты по COVID 19, маски и антисептики дают вредным производствам Бердска
В магазинах Бердска есть антисептик и перчатки для покупателей

О финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, рассказали в мэрии Бердска. Срок подачи заявления продлен, список мероприятий расширен, уточнили в пресс-центре горадминистрации.

До 1 октября 2020 года продлен срок обращения за финансовым обеспечением предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

Кроме того, расширен список предупредительных мероприятий, которые страхователь может провести за счет средств фонда. Теперь к нему добавились:

- приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок и средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа - респираторов и многоразовых тканых масок), а также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов;

- приобретение дезинфицирующих салфеток и дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками;

- приобретение устройств, в том числе рециркуляторов воздуха, и дезинфицирующих средств вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

- приобретение устройств для бесконтактного контроля температуры тела работника и термометров;

- проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

За вопросам финансирования предупредительных мер обращайтесь по телефону в Бердске: (8-38341) 2-28-95.

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