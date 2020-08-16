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Митинг в поддержку Лукашенко проведет в Минске провластная "Белая Русь"

11:44 16.08.2020 Фото: Википедии
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На акции, как утверждается, соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря, в общем, с нами - вся конструктивная Беларусь".

Митинг в поддержку Лукашенко проведет в Минске провластная Белая Русь
"Митинг солидарности" в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко пройде в Минске

Провластная общественная организация "Белая Русь" намерена 16 августа провести в Минске "митинг солидарности" в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщается на странице организации в Facebook.

"В воскресенье в 12.00 на столичной площади Независимости, у Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс", - говорится в заявлении "Белой Руси".

На митинге, как утверждается, соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря". "В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь", - заявили в организации.

Протесты после президентских выборов
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Протесты 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства в Минске, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.

Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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От редакции

Ничего не изменится в Белоруссии?

Поросёнок Пётр, 16 августа 2020 12:41
"Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство".
Ну, да, ну да, взрывное устройство, на видео видно, что он шёл с поднятыми руками и был практически в упор застрелен. Интересно будет посмотреть на этот "митинг-лукашинг" с согнанными бюджетниками, да.
Аноним, 16 августа 2020 13:04
Пожалуй надо заскринить всю эту возросшую активность бандерлогов. Потом в случае ухода Лукашенко, когда экономика Белоруссии полетит в тартарары, как на Украине, они же будут говорить, что им абсолютно неинтересно дела другой страны.
Аноним, 16 августа 2020 13:04
Неинтересны*

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